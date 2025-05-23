Александр Богуслаев

Реклама

Арест Службой безопасности Украины активов олигарха Богуслаева-младшего усилит обороноспособность Украины. Благодаря СБУ, эти средства и предприятия будут работать на государство.

Об этом пишет политолог Алексей Голобуцкий.

Эксперт подчеркивает, что среди арестованных активов — цеха по сборке вертолетов, завод по производству шлифовального оборудования и десятки объектов Мотор Сичи, которые незаконно отчуждали Богуслаевы в свою пользу. «Взгляните на перечень этих объектов. Часть из них — стратегические предприятия, связанные с ВПК. То есть работа СБУ здесь направлена не только на справедливое наказание негодяев, но и возвращение государству их активов», — акцентирует Голобуцкий.

Реклама

По мнению политолога, дело олигарха знаковое.

«У «бойцов батальона Монако» по всему миру началась паника после задержания Богуслаева-младшего. И можно спрогнозировать, что их ждет впереди — это арест. И их самих, и их имущества. А здесь, поверьте, речь будет идти о миллиардах гривен», — считает эксперт.

«Что же касается ведомства Малыша, то оно в очередной раз напомнило: всем придется отвечать за свои поступки независимо от страны пребывания. И системная работа уже приносит результат. Видим, что служба действительно добилась прорыва по делам «батальона Монако», — резюмирует Голобуцкий.

Напомним, ранее стало известно, что СБУ не только способствовало задержанию у Монако Богуслаева-младшего, но и по материалам Службы было арестовано имущество олигарха в Украине.

Реклама

Расследование выявило всю скрытую недвижимость, которую фигуранты использовали в теневых схемах. Речь идет о 62 объектах коммерческой и жилой недвижимости в Украине, корпоративных правах на 18 украинских компаний и акциях 2-х отечественных акционерных обществ.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.