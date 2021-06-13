Актрису из России не пустили в Украину из-за визитов в Крым

Женщина направлялась в Одессу, чтобы выступить в театре.

Российскую актрису озвучивания и дубляжа, певицу не пропустили для выступления в театре в Одессе из-за незаконного посещения оккупированного Крыма.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

Россиянка пересекала пункт пропуска "Паланка-Маяки-Удобное" на украинско-молдавской границе. Однако во время мероприятий контроля пограничники Белгород-Днестровского отряда установили, что она посещала оккупированный полуостров.

"Поскольку на полуостров она попала с нарушением установленного порядка въезда и выезда, во въезде на территорию Украины ей отказали. Кроме того, пограничники запретили ей въезд в Украину сроком на три года", — отметили пограничники.

Сама 59-летняя россиянка сообщила правоохранителям, что направляется в Одессу, чтобы выступить в театре. Женщина известна в России как актриса озвучивания и дубляжа, а также певица.

Напомним, на украинско-польской границе нашли мертвым гражданина Пакистана, который хотел незаконно попасть в Европейский союз.

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