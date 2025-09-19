Акциз на горючее и закон об ОLX: какие налоги вырастут в 2026 году

Налоги / © ТСН.ua

У Украины есть евроинтеграционные обязательства. Так, в 2026 году речь идет об увеличении акциза на горючее до 18%, а на табак — почти на 5%.

Об этом в эфире «Ми Україна» рассказал член Комитета по финансам и таможенной политике Алексей Леонов.

Также, по его словам, планируется принятие двух законопроектов. Первый — относительно так называемого «акциза на сладкие напитки». От него планируется получить в госбюджет почти 14 млрд грн.

«И планируется налогообложение операций на электронных платформах. Так называемый «закон об OLX». От него планируется поступление 8 млрд в бюджет», — отметил Леонов.

Раньше мы писали о налоге на аренду жилья.

Так, ВР рассматривает законопроект №14025, имеющий потенциал кардинально изменить правила игры на рынке аренды жилья. Речь идет о современном и автоматизированном подходе к контролю доходов, полученных через цифровые платформы (OLX, Airbnb, DIM.RIA, ЛУН).

По мнению авторов, нововведением удастся достичь прежде всего:

большей прозрачности рынка;

адаптации украинского законодательства к европейским стандартам.

На языке цифр: если годовая сумма дохода составляет до 6,7 млн грн, налог составит 5%. В случае наличия не более трех сделок в год (до 2000 евро) будет действовать упрощенный порядок.