ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
172
Время на прочтение
1 мин

Акциз на горючее и закон об ОLX: какие налоги вырастут в 2026 году

В следующем году НДС, НДФЛ, налог на прибыль не изменятся.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Налоги

Налоги / © ТСН.ua

У Украины есть евроинтеграционные обязательства. Так, в 2026 году речь идет об увеличении акциза на горючее до 18%, а на табак — почти на 5%.

Об этом в эфире «Ми Україна» рассказал член Комитета по финансам и таможенной политике Алексей Леонов.

Также, по его словам, планируется принятие двух законопроектов. Первый — относительно так называемого «акциза на сладкие напитки». От него планируется получить в госбюджет почти 14 млрд грн.

«И планируется налогообложение операций на электронных платформах. Так называемый «закон об OLX». От него планируется поступление 8 млрд в бюджет», — отметил Леонов.

Раньше мы писали о налоге на аренду жилья.

Так, ВР рассматривает законопроект №14025, имеющий потенциал кардинально изменить правила игры на рынке аренды жилья. Речь идет о современном и автоматизированном подходе к контролю доходов, полученных через цифровые платформы (OLX, Airbnb, DIM.RIA, ЛУН).

По мнению авторов, нововведением удастся достичь прежде всего:

  • большей прозрачности рынка;

  • адаптации украинского законодательства к европейским стандартам.

На языке цифр: если годовая сумма дохода составляет до 6,7 млн грн, налог составит 5%. В случае наличия не более трех сделок в год (до 2000 евро) будет действовать упрощенный порядок.

Дата публикации
Количество просмотров
172
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie