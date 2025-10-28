- Дата публикации
Актуальные графики отключения света: когда не будет электричества в Днепропетровской области
График плановых отключений электроэнергии в Днепропетровской области обновили.
Обновлены графики отключений электроэнергии на 29 октября для Днепропетровской области.
Об этом говорится в сообщении ДТЭК.
Плановые графики отключения света на 29 октября обнародованы для жителей Днепропетровщины.
В случае изменений или корректировок энергетики обещают сообщать оперативно, отметили в ДТЭК.
Энергетики также призвали поделиться ссылкой с близкими и друзьями, ведь это поможет всем оставаться в курсе ситуации.
Напомним, что в Украине официально начался отопительный сезон. Пока 55% соцобъектов уже с теплом.
В 13 регионах тепло частично подается и в жилые дома.