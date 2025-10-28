ТСН в социальных сетях

Украина
153
1 мин

Актуальные графики отключения света: когда не будет электричества в Днепропетровской области

График плановых отключений электроэнергии в Днепропетровской области обновили.

Вера Хмельницкая
Обновлен график отключений электроэнергии на Днепропетровщине 29 октября / © www.freepik.com/free-photo

Обновлены графики отключений электроэнергии на 29 октября для Днепропетровской области.

Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

Плановые графики отключения света на 29 октября обнародованы для жителей Днепропетровщины.

Графики отключений электроэнергии на 29 октября / © ДТЕК

Графики отключений электроэнергии на 29 октября / © ДТЕК

В случае изменений или корректировок энергетики обещают сообщать оперативно, отметили в ДТЭК.

Графики отключений электроэнергии на 29 октября / © ДТЕК

Графики отключений электроэнергии на 29 октября / © ДТЕК

Энергетики также призвали поделиться ссылкой с близкими и друзьями, ведь это поможет всем оставаться в курсе ситуации.

Напомним, что в Украине официально начался отопительный сезон. Пока 55% соцобъектов уже с теплом.

В 13 регионах тепло частично подается и в жилые дома.

