Актуальные графики отключения света: когда не будет электричества в Днепропетровской области

Обновлен график отключений электроэнергии на Днепропетровщине 29 октября / © www.freepik.com/free-photo

Обновлены графики отключений электроэнергии на 29 октября для Днепропетровской области.

Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

Плановые графики отключения света на 29 октября обнародованы для жителей Днепропетровщины.

Графики отключений электроэнергии на 29 октября / © ДТЕК

В случае изменений или корректировок энергетики обещают сообщать оперативно, отметили в ДТЭК.

Энергетики также призвали поделиться ссылкой с близкими и друзьями, ведь это поможет всем оставаться в курсе ситуации.

Напомним, что в Украине официально начался отопительный сезон. Пока 55% соцобъектов уже с теплом.

В 13 регионах тепло частично подается и в жилые дома.