Алан Бадоев и канал 1+1 объявили о сборе материалов для документального фильма о войне

Известный украинский режиссер Алан Бадоев совместно с телеканалом 1+1 работает над особым документальным фильмом под названием "Довга доба".

Будущая лента — это первый крупный проект, который в художественной форме осмысливает свежие и болезненные события войны, которую Россия развязала против Украины. "Довга доба" — история о жизни, мечтах и планах украинцев, последний день нашей мирной жизни и начало нового этапа, который начался 24 февраля под звуки бомб и сирен.

Сегодня, в 100-й день войны, в "Сніданку з 1+1" режиссер Алан Бадоев рассказал о проекте и объявил о начале сбора документальных материалов, приобщиться к которому может каждый желающий, кто фиксировал на видео себя и свою семью в последние дни перед войной и первые дни российской агрессии против Украины.

"Нынешняя война России против Украины — фактически первая война, которая фиксируется каждым участником и свидетелем на телефон, видеорегистратор или другой гаджет, ежедневно в формате 360° из разных уголков нашего государства. Благодаря этому весь мир может увидеть все события в режиме реального времени. Мы хотим же собрать эти свидетельства, эти фрагменты человеческих жизней и через личные истории украинцев и их переживания погрузить мир в то, что пришлось пережить каждому из нас, дать потрогать и испытать те эмоции, которые испытываем мы прямо сейчас, ведь за каждым разрушенным домом, за каждой бомбой и разорванным снарядом — человеческие истории, поломанные судьбы — то, что могло бы произойти с каждым человеком на планете. И мир должен знать эти истории", — сказал Алан Бадоев.

Довга доба: Алан Бадоев о новом документальном проекте и как украинцы могут стать его соавторами

Режиссер подчеркнул, что "Довга доба" — это хроника войны глазами украинцев, воспроизведение событий через личные истории. Сценарий к картине каждый день пишет народ Украины своим активным сопротивлением агрессии и единством.

Создатели ленты также подчеркнули, что цель проекта — не дать миру привыкнуть к войне и начать относиться к ней, как к сухой статистике.

Режиссер Алан Бадоев рассказал, что российская агрессия кардинально изменила его взгляды. Сейчас режиссер стремится работать на создание культурных границ между Украиной и РФ и планирует показывать уникальную украинскую культуру всему миру.

Чтобы стать соавтором документальной ленты "Довга доба", нужно заполнить анкету и отправить видеоматериалы, на которых зафиксированы ваши семьи в последний мирный и счастливый день перед началом войны. Видео, которые показывают вашу семью (вместе или отдельно) в первый день войны — 24 февраля: первые бомбы, ваша первая реакция, ваши записи в течение первого дня, первая ночь, разговоры. Если вы вели видеодневник событий: следующие бомбардировки, укрытия, ночевки, ваши размышления и комментарии к событиям, разговоры в кругу семьи во время пребывания в укрытиях, все, что может быть важным – каждая деталь и ваше мнение. Поделитесь с нами самыми щемящими моментами, которые вы пережили в течение этой войны. Ведь ни один человек, пострадавший от российской агрессии, ни одно событие или преступление российских оккупантов не должно быть забыто.

Просим передавать материалы без монтажа.

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