Алчевский металлургический комбинат остановил выпуск продукции: мужчин мобилизовали

На оккупированной территории Луганской области почти не осталось человек.
Сначала мобилизация была принудительная, теперь же частичную мобилизацию начали официально. В армию забирают всех, поэтому в Алчевске почти закончились мужчины.
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
оккупанты мобилизуют всех. Не смотрят даже на "бронь". "Кого нашли – мобилизовали", — подчеркнул глава ОВА.
Одно из лучших металлургических предприятий Украины Алчевский металлургический комбинат приостановил выпуск продукции. Дело в том, что там просто некому работать.
Как сообщалось, в оккупированном Алчевске женщины не хотят отпускать на фронт своих принудительно "мобилизованных" в российские войска мужчин. Чтобы помешать отправке на войну, женщины даже пытались голыми руками задержать автобус с "мобилизованными".
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