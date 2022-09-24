Алчевский металлургический комбинат остановил выпуск продукции: мужчин мобилизовали

На оккупированной территории Луганской области почти не осталось человек.

Сначала мобилизация была принудительная, теперь же частичную мобилизацию начали официально. В армию забирают всех, поэтому в Алчевске почти закончились мужчины.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

оккупанты мобилизуют всех. Не смотрят даже на "бронь". "Кого нашли – мобилизовали", — подчеркнул глава ОВА.

Одно из лучших металлургических предприятий Украины Алчевский металлургический комбинат приостановил выпуск продукции. Дело в том, что там просто некому работать.

Как сообщалось, в оккупированном Алчевске женщины не хотят отпускать на фронт своих принудительно "мобилизованных" в российские войска мужчин. Чтобы помешать отправке на войну, женщины даже пытались голыми руками задержать автобус с "мобилизованными".

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