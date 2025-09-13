Александр Цивинский критически высказался о запрете БЭБ открывать уголовные дела

Александр Цивинский

Реклама

Директор Бюро экономической безопасности (БЭБ) Александр Цивинский подверг критике положение законопроекта, позволяющего открывать уголовные производства за преступления в сфере бизнеса только прокуратуре.

Об этом он сказал в эфире YouTube-канала ProUA.

«В последней редакции законопроекта [№ 12439 «О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины об усовершенствовании гарантий защиты субъектов хозяйствования при осуществлении уголовного производства». – Ред .] было предусмотрено, что внесение сведений о начале досудебного расследования по статьям 191, а также 7 раздела, в котором 29 статей из 37 подследственных БЭБ, может осуществляться только генеральным прокурором Украины, его заместителем или областными прокурорами и их заместителями. Я категорически против этого», – заявил Александр Цивинский.

Реклама

По его словам, это несправедливо по отношению к БЭБ, потому что закон должен быть один для всех.

«Если мы принимаем такую позицию, что тысячи заявлений [ в сфере ответственности БЭБ. – Ред .] будет рассматривать прокуратура и принимать решение о начале досудебного расследования, тогда такой подход должен применяться ко всем органам [ антикоррупционным. – Ред .]. Нельзя только Бюро экономической безопасности ограничить процедурой начала досудебного расследования», – убежден Цивинский.

Кроме того, по его мнению, такой подход сложно реализовать на практике без нарушения прав бизнеса, потому что очень много обращений именно от предпринимателей.

«Если «белый» бизнесмен видит, что рядом работает тот, кто не платит налоги, то, конечно, он идет в правоохранительный орган – БЭБ, коммуникирует о случившемся, пишет заявление о преступлении. Поэтому БЭБ должен отреагировать», – резюмировал Александр Цивинский.

Реклама

Ранее директор БЭБ отметил, что не менее опасные положения упомянутого законопроекта касаются невозможности проведения безотлагательных обысков без определения следственного судьи и положений, фактически подменяющих судебные решения произвольными разъяснениями регуляторных органов.

Напомним, 24 января 2025 года народные депутаты зарегистрировали проект Закона № 12439 «О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины об усовершенствовании гарантий защиты субъектов хозяйствования при осуществлении уголовного производства».

25 февраля он был принят за основу, а 27 августа Комитет ВРУ по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал принять законопроект в целом. 1 сентября была предоставлена сравнительная таблица ко второму чтению.