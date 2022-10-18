Александр Усик стал новым амбассадором United24: Зеленский сообщил подробности работы платформы

Кроме легендарного боксера, послами уже являются другие выдающиеся украинские спортсмены: Андрей Шевченко и Элина Свитолина.

Очередное расширение государственной фандрейзинговой платформы United24 произошло 18 октября. Здесь собрали уже более 200 млн. долларов от людей из десятков стран.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Он также отметил, что новым послом United24 стал известный украинский боксер и обладатель титулов WBA, WBO, IBF, IBO в сверхтяжелом весе Александр Усик.

"Я только что говорил с ним и поблагодарил его за готовность работать для Украины. Александр сосредоточится на проектах, посвященных восстановлению нашей страны, в частности в Киевской области", — отметил президент.

Зеленский напомнил, что послами вместе с Усиком уже являются Андрей Шевченко, Элина Свитолина, Imagine Dragons, креативный директор Balenciaga Демна, Лиев Шрайбер, Барбра Стрейзанд и Марк Гэмилл.

Напомним, украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала масштабные обстрелы украинских городов российскими оккупантами.

Ранее сообщалось, что Андрей Шевченко опубликовал большое обращение к миру о войне в Украине.

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