Алексей Арестович показал, каким его видит маленький сын: "Это китайский иероглиф "бездельник"

Советник руководителя ОП Алексей Арестович поделился рисунком своего маленького сына Александра, изобразившего отца.

На фотографии, которой Арестович поделился со своими подписчиками в Instagram, изображен рисунок, который создал его маленький сын. "Сыночек нарисовал папу. Если вы не в курсе, такой же вид имеет китайский иероглиф "бездельник".

Фолловеры страницы Арестовича с юмором отреагировали на его подпись: "Детям виднее", "что-то он он знает", "он просто нарисовал отца после победы", "выставьте на аукцион".

Рисунок сына Алексея Арестовича / instagram.com/alexey.arestovich

Отметим, что Алексей Арестович в 2015 году женился на Арестович (Грибановой) Анастасии Валерьевне, которая является директором по развитию в одном из издательств. Пара воспитывает двоих общих детей – дочь Веронику и сына Александра. Также у Арестовича есть дочь от первого брака – Аэлита.

Алексей Арестович с супругой Анастасией / facebook.com/alexey.arestovich

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