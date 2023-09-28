Алексей Арестович: шесть самых громких скандалов вокруг бывшего советника Офиса президента

Бывший советник главы Офиса президента Алексей Арестович снова оказался в центре скандала.

ТСН.ua предлагает вспомнить, что наговорил Арестович.

1. Накануне журналисты обнародовали отрывки из семинара Алексея Арестовича, в котором он делится своими размышлениями об отношениях.

В этот раз речь идет о его закрытых психологических семинарах, отрывки из которых попали в Сеть. В частности, Арестович называет женщин "существами" и говорит о желании "задушить" их, а мужчин считает "богами" и "идолами", которых нужно возвеличивать.

"Женщина, как говорил мой один знакомый, на мужчину должна смотреть, как на идола. И периодически вымазывать своей жертвенной кровью ему губы", — говорит он, называя представительниц прекрасной части человечества "неуравновешенными".

По его убеждению, любой спор с женщинами можно решить материально: "В момент, когда женщина на вас кричит, царапает, пытается выпить все соки, сделать вас виноватым и говорит: "Скажи, хоть что-нибудь, сволочь!" Что вы должны делать? Вариантов несколько — отойти подальше, бросить кошелек, сказать — "Иди, купи себе все, что хочешь". Вариант два — обнять ее молча. И вариант три — обнять и трах***".

Также, по его мнению, все мужчины желают задушить женщину: "Мальчики, пока нас девочки не слышат, и мы можем с вами нормально и откровенно поговорить. Вот скажите, что хочется сделать с этими существами? Задушить! Причем душить, не отпуская. Сначала, конечно, хочется трах***, а когда надоест, привыкли или наелись, дальше хочется задушить нах**, чтобы ее никогда не было, и после этого не размыкать пальцев года три, пока гарантированно не задушишь. С ихним нытьем, с тревожностью, с попытками контролировать, кастрировать, никуда не пускать".

Впоследствии Арестович отреагировал на скандал, который уже активно обсуждали в Интернете.

В своем Telegram-канале Арестович иронически прокомментировал резонанс вокруг своих слов.

"Готовим эфир с Юрием Романенко "Арестович и женщины". Но есть загвоздка — нужны дамы, которых я буду показательно душить в эфире. Считайте конкурс открытым. Заявки отправить в комментарии. Не упустите свой шанс! Помни — ты особенная. Не такая, как другие", — написал Арестович.

2. Алексей Арестович 10 августа дал масштабное интервью российской журналистке Юлии Латыниной под названием "Алексей Арестович. Размышление противника — неправильная стратегия Украины".

Во время своего разговора он сказал, что большая ошибка украинцев в том, что они "разлюднили оккупантов" и тем самым дали им "прекрасную мотивацию воевать".

"Главное, что мы сделали, когда позволили себе разлюднить россиян: это главная наша ошибка. Сначала мы держались, а потом с удовольствием погрузились в это все. Коллективные украинцы, я имею в виду. Мы дали среднему россиянину, мобилизованному россиянину, не кадровому, а именно мобилизованному, которые сейчас составляют скелет армии, дали отличную мотивацию воевать", – заявил Арестович.

По его словам, сотни тысяч россиян из глубин РФ, которых чаще всего мобилизуют на войну против Украины, сначала уходили воевать, чтобы заработать денег или погасить кредиты. Однако из-за ненависти украинцев к захватчикам, они якобы начали думать, что появилась угроза для их семей и мобилизованные россияне вроде бы нашли "новый смысл" боевых действий.

"Ему всегда есть объяснить, за что он воюет. Мы дали ему повод для ресентимента, дали ему повод для мести. Меня считают животным, мою жену считают животным, моих детей считают животными, моих родителей считают животными... Нас всех считают рабами, животными, маньяками, психами, придурками и так далее. И что с вами делать после этого, друзья мои? – сказал Арестович.

3. 16 июля Арестович заявлял, что для того, что Украине придется отказаться от своих территорий, чтобы стать членом НАТО.

4. 4 июля сообщалось, что Алексей Арестович раскритиковал Запад из-за нехватки оружия. По его словам, союзники затягивают принятие решений и тем самым создают для россиян "пространство для принятия решений". Все это сказывается на скорости продвижения ВСУ.

5. В одном из интервью он заявлял, что женщины в ВСУ — это ужас, потому что их "не считают людьми" и относятся предвзято.

"Это же исторические вещи, укорененные", — говорил Арестович, вспоминая, что это тянется с тех пор, когда представительниц прекрасной половины человечества не допускали на Запорожскую Сечь.

6. Алексей Арестович в одном из эфиров YouTube-канала ALPHA MEDIA заявил, что победа в войне с Россией может быть не такой, как ее себе представляют многие украинцы.

"Выход из этой войны может быть совсем не таким, как это нам казалось три месяца назад, после успеха херсонской операции. И не потому, что коварные американцы не дают оружие или затягивают, а потому что для успеха нужны тысяч 400 идеально подготовленных вышколенных солдат из натовским оружием, чтобы все это перемолоть и освободить территории. Это у нас есть? Нет. В ближайший год будет? Не будет. Учебных мощностей не хватит… Мы, как общество, не готовы к такому результату. Самое неприятное, что и на Западе думают так же, а мы от них тотально зависим. Что делать Западу? Сценарий двух Корей. Создавать Южную Корею с гарантиями", — заявил Арестович.

Заявление Арестовича сразу растиражировали пропагандистские СМИ в том ключе, что в Украине якобы заговорили о разделе страны.

Секретарь СНБО Алексей Данилов отреагировал на скандальное заявление бывшего советника Офиса президента Алексея Арестовича о том, что Украины ждет раздел на две части, как это было с Кореей. В своем Твиттере Данилов подчеркнул, что "Украина — не Корея".

Справка:

47-летний Алексей Арестович - один из самых известных участников команды Владимира Зеленского, получивший и большую популярность, и подвергшийся безумной критике во время полномасштабной войны.

Для миллионов его слушателей он стал кумиром. В конце концов, одно из его высказываний привело к скандалу, в результате которого Арестович ушел с должности внештатного советника Офиса президента.

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