Алексей Кавылин организует шахматный турнир между лучшими шахматистами Киевщины и Львовщины

Алексей Кавылин организует шахматный турнир между лучшими шахматистами Киевщины и Львовщины

Общий призовой фонд составляет 200 тысяч гривен.

Президент Киевской областной федерации шахмат Алексей Кавылин инициировал турнир между лучшими шахматистами Киевщины и Львовщины.

Об этом сообщает пресс-служба федерации со ссылкой на ее президента.

"Шахматисты утверждают, что шахматная корона Украины сейчас принадлежит Львову. Но в этом году наша федерация (Киевской области — ред.) хочет в открытом поединке выяснить, чьи спортсмены лучше. Мы пригласили Львовскую федерацию посостязаться, и они приняли вызов", — сказал он.

Алексей Кавылин отметил, что общий призовой фонд рассматривается в размере 200 тысяч гривен, как это было на проведенном в конце июля федерацией Киевской области Kyiv Chess Open (U16).

По мнению президента федерации, одной из важнейших задач турнира будет повышение интереса к шахматам, усиление имиджа игры среди болельщиков.

Для этого к участию будут приглашены по 20 шахматистов от Киевщины и 20 от Львовщины, где 50% участников — это дети и еще 50% — взрослые шахматисты.

Проведение турнира запланировано на сентябрь, а локацию состязаний организаторы рассчитывают утвердить до первого числа месяца.

"Место проведения согласуется окончательно к 1 сентябрю. Нами рассматриваются качественные и престижные локации — бизнес-центр Spases на Майдане Независимости, КВЦ "Парковый", Креативный хаб "Освитория".

Требованиями стоит возможность прямой трансляции, соблюдение всех карантинных норм, современная инфраструктура и качество услуг локации", — говорит Алексей Кавылин.

Состязание между шахматистами пройдет с online-комментированием игр в прямом эфире соцсетей.

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