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Алексей Резников назвал большую ошибку Украины в прошлом

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
1239
Время на прочтение
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Алексей Резников назвал большую ошибку Украины в прошлом

Алексей Резников назвал большую ошибку Украины в прошлом. / Фото: Associated Press

Украина совершила большую ошибку при оплате за российский газ.

Министр обороны Алексей Резников считает, что в прошлом, когда Украина рассчиталась за российский газ вооружением, в частности для ПВО, это была очень большая ошибка нашего государства.

Об этом он рассказал в авторском спецпроекте журналиста Дмитрия Комарова "Год. За кадром".

"Мы, в свое время, совершили безумную ошибку, как страна. Мы за российский газ рассчитывались комплексами С-300, ракетами и т.д.. Отдали кучу дивизионов…Теперь эти ракеты летят против нас", – отметил министр.

Напомним, Алексей Резников озвучил семь ожиданий Украины от саммита НАТО.

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Дата публикации
Просмотры
1239
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