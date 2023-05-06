Алексей Резников назвал большую ошибку Украины в прошлом

Министр обороны Алексей Резников считает, что в прошлом, когда Украина рассчиталась за российский газ вооружением, в частности для ПВО, это была очень большая ошибка нашего государства.

Об этом он рассказал в авторском спецпроекте журналиста Дмитрия Комарова "Год. За кадром".

"Мы, в свое время, совершили безумную ошибку, как страна. Мы за российский газ рассчитывались комплексами С-300, ракетами и т.д.. Отдали кучу дивизионов…Теперь эти ракеты летят против нас", – отметил министр.

Напомним, Алексей Резников озвучил семь ожиданий Украины от саммита НАТО.

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