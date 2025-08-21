Алхимия вооруженной поддержки Украины: готовы ли западные партнеры усиливать оборонные способности Украины

Сможет ли Европа заменить США в вооруженной поддержке Украины. / © ТСН.ua

Многие страны уже заявили о готовности вложить средства в производство оружия в Украине. И этот интерес, похоже, будет только расти. Однако существует немало вызовов, которые мешают.

Поэтому Центр «Новая Европа» обратился к ведущим украинским и зарубежным экспертам с вопросом:

«Как бы Вы оценили нынешнюю готовность и настроенность западных партнеров Украины — в частности в рамках ЕС — усиливать обороноспособность Украины в кратко- и среднесрочной перспективе, путем совместного производства, прямых инвестиций или предоставления военного оборудования; и какие факторы сейчас способствуют или могли бы дополнительно облегчить такое взаимодействие в сфере оборонно-промышленного комплекса?».

Ключевые выводы:

Украина становится равноправным партнером Европы в области безопасности. ЕС признает ценность украинского боевого опыта и инноваций. Создание общих систем ПРО и ПВО, оборонных мощностей и интеграция украинских компаний в европейские программы (вроде SAFE) укрепят оборону обеих сторон.

Инвестиции в производство оружия — путь к устойчивости. Инвестиции в технологии и производство обеспечат долгосрочную поддержку и ускорят инновации. Но для стабильного прогресса Украине нужно улучшить бизнес-среду.

Главная структурная проблема — фрагментированность оборонной промышленности Европы. Несмотря на то, что совокупный ВВП Европы в 12 раз превышает российский, отсутствие масштаба производства и политическая решимость не позволяет реализовать это преимущество. Недофинансирование и отсутствие интегрированности оборонной промышленности оставляют Европу зависимой от США.

Украине нужно оружие сейчас — и это должно стать главным приоритетом. Хотя структурные реформы оборонной индустрии важны, для Украины ключевым является быстрое наращивание поставок оружия, чтобы сохранить обороноспособность. Европе придется параллельно работать над долгосрочными инвестициями и скорыми решениями.

Нехватка производственных мощностей требует комбинированных решений. Самая большая проблема Запада — нехватка производственных мощностей, поэтому нужно комбинировать американские закупки, инвестиции в Украину и коалицию желающих. Совместное производство в Украине не только закрывает пробелы, но позволяет Европе учиться на уникальном опыте современной войны, укрепляя оборонную способность и уменьшая зависимость от США.

У Европы есть шанс стать лидером в поддержке Украины. Если преодолеть политические колебания и бюрократию, можно быстро ускорить производство оружия. У Украины есть гибкая оборонная промышленность и необходимый опыт, но для масштабирования нужны ресурсы, технологии и инвестиции ЕС.

Бюрократия остается главным препятствием для совместных проектов. Наибольший барьер — бюрократия, тормозящая совместные оборонные проекты и создающая риски для партнерства. У Европы есть ресурсы, а Украина — технологии и боевой опыт, однако медленные процедуры и попытки вынести производство за пределы Украины угрожают равноправию сотрудничества.

Северная Европа становится драйвером оборонного сотрудничества с Украиной. Другие страны демонстрируют интерес к применению «датской модели» прямых закупок и производства вместе с Украиной. Швеция, Норвегия и Дания показывают стратегическое лидерство. Для сохранения темпов необходимо больше финансов, лучшая координация ЕС и НАТО и гарантии безопасности инвестиций.

Джеймс Шерр, почетный сотрудник Международного центра обороны и безопасности (Таллин, Эстония)

Есть ли у Европы ресурсы, единство и настроенность, чтобы ответить на вызовы и сделать это до того, как Украина несет непоправимый ущерб? Хорошая новость заключается в том, что, по крайней мере, сегодня большинство европейских правительств и оборонных ведомств уверены в существовании аксиоматической зависимости между обороной Украины и их собственной. Однако избиратели не всегда разделяют эти убеждения.

Великобритания — крупнейший поставщик военной помощи Украине в Европе, однако ресурсы, предназначенные для собственной обороны Соединенного Королевства и других важных направлений (Арктика, Балтика, Красное море и Персидский залив), недостаточны, если не тревожны. Стратегическое оборонное обозрение Великобритании на 2025 год — дальновидный и очень последовательный документ. Но в нем нет даже намека на то, как планируется финансировать необходимые программы и возможности.

Перед схожими вопросами стоят и Польша, Финляндия и Германия. Кроме того, Европа должна сбалансировать долгосрочный императив в создании интегрированной, передовой оборонной промышленности с насущными потребностями Украины. Только теперь Европа начинает устранять хроническое недофинансирование, что ослабляло ее оборонительные возможности со времен Холодной войны. Однако финансирование само по себе не решает проблему.

Наибольший недостаток европейской оборонной промышленной базы — это ее фрагментированность.

Она мешает достигать эффекта масштаба и производить такие объемы продукции, которые превратили бы ВВП этих стран (Европейской экономической зоны и Великобритании), что в 12 раз больше российского, в действенную военную мощь, и компенсировали бы практически неизбежное сокращение присутствия США. Эту проблему невозможно решить без политического мужества и глубоких и очень затратных структурных изменений.

Впрочем, самые острые вызовы для Украины краткосрочны.

Поэтому Европа не может упустить необходимость резко увеличить поставки систем вооружения, нужных Украине уже сейчас, чтобы сохранить целостность ее обороны. Не менее критическим дисбалансом для Европы дефицит жизненно необходимых способностей — авиалогистики, технологий будущего поколения, стратегических коммуникаций, разведки, дальнобойных ударных систем, из-за чего сохраняется хроническая зависимость от Соединенных Штатов. (полную версию ответа Джеймса Шерра читайте по этой ссылке).

Карстен Зондергаард, посол Дании в НАТО в 2010-2014 годах

Западная поддержка подверглась существенным изменениям с начала российской агрессии против Украины, однако некоторые партнеры делают гораздо больше, чем другие. Спрашивается, как усилить имеющуюся помощь.

На этот момент США отходят от того, чтобы просто давать вооружение, а выбирает продавать его. Есть группа стран, которые не проявляют интереса к поддержке Украины, их помощь достаточно мала. Остальные же продолжают не только предоставлять вооружение, но и делают гораздо больше. Они покупают новое и лучшее снаряжение и инвестируют в украинское производство.

Над Украиной нависла длительная экзистенциальная угроза. Это логично, что Запад должен инвестировать и в собственную промышленную базу. Это можно достичь с помощью частного и государственного капитала — как в Украине, так и в европейских странах.

Война становится важным двигателем промышленных инноваций. Ярким примером послужили дроны и электронная борьба. Если инвестировать в это, можно извлечь существенную выгоду от инноваций.

Инвестиции открывают путь двустороннему движению. Они повысят прогнозируемость — без дополнительных остановок и задержек. Но — и здесь есть «но». Чтобы этот процесс двигался вперед, Украина должна улучшить бизнес-среду. Сомнения относительно готовности Украины бороться с коррупцией никак не способствуют этому.

Андраш Рац, старший научный сотрудник Немецкого совета по международным отношениям (DGAP)

В Европе присутствует сильная политическая воля сохранять всеобъемлющую поддержку Украины. Большинство западноевропейских стран ясно понимают необходимость продолжения помощи Украине — гуманитарной, экономической и, конечно, военной. Это преимущественное общественное одобрение поддержки Украины подтверждается опросами Eurobarometer (последнее из них доступно здесь). По состоянию на весну 2025 года по всему ЕС 59% населения поддерживают идею закупки оружия для Украины, тогда как поддержка экономической и гуманитарной помощи еще выше.

Важнейшей слабостью Запада в этом вопросе не политический, а технический фактор. Проблема с военной поддержкой Украины состоит в том, что запасы оружия, накопленные до 2022 года, почти исчерпаны. Вооружения и боеприпасы, доступные «с полки» на момент начала полномасштабного вторжения, уже переданы Украине. Что хуже — производство тяжелого вооружения в оборонной промышленности растет недостаточно быстро. Ситуация сейчас значительно лучше, чем в 2022-2023 годах, но производственные мощности все еще не отвечают потребностям войны. Хотя в сфере производства артиллерийских боеприпасов достигнуты заметные улучшения, в плане тяжелой техники, в частности танков, БМП и артиллерии, западноевропейские страны все еще не могут производить достаточно для удовлетворения потребностей как Украины, так и других стран-союзников.

Особенно серьезна ситуация с производством ракет для ПВО. Через два-три года ситуация станет значительно лучше, поскольку будут введены в действие новые производственные мощности, но мы пока еще не там. Поэтому в краткосрочной и среднесрочной перспективе нужны промежуточные решения.

Первое — закупка американского оружия в Вашингтоне.

Второе — инвестиции в собственную, быстро растущую оборонную промышленность Украины.

Третье — конечно, увеличение внутреннего производства оборонной продукции и закупка совместного с НАТО оружия у партнеров вне Запада, например в Южной Корее.

Основным преимуществом этих уже действующих промежуточных решений является то, что они не подпадают под угрозу вето со стороны одной или нескольких стран-членов ЕС и НАТО. Причина в том, что эти краткосрочные и среднесрочные инициативы реализуются в формате «коалиции желающих». Страны, готовые вносить вклад, это делают, в то время как другие не обязаны этого делать и не имеют права вето, чтобы заблокировать весь процесс. Иными словами, формат «коалиции желающих» намного более устойчив, чем механизмы, работающие на основе консенсуса в ЕС и НАТО.

Кроме того, инвестиции в оборонную промышленность Украины и совместное производство вооружений позволяют европейским компаниям напрямую изучать опыт Украины в войне, интегрировать полученные на поле боя уроки в будущие разработки. Возможность учиться у Украины, по сути, является значительным преимуществом — если Европа готова воспринимать эти уроки, включая неприятные. В то же время следует четко отдавать себе отчет: нужны стойкие, длительные усилия. Даже если интенсивность боевых действий в Украине впоследствии снизится, Россия не перестанет быть агрессивным, империалистическим государством в европейском соседстве. Угроза со стороны Кремля сохранится. Поэтому Европе нужно готовиться к возможному российскому военному нападению уже через несколько лет после завершения войны в Украине.

Пока Украина воюет и защищается, Россия не способна открыть другой фронт и напасть на любую страну НАТО. Каждый день, когда Украина продолжает борьбу, каждый обезвреженный украинской армией русский солдат — это дополнительное время для Европы. Украина защищает не только себя, но и Европейский союз. Поэтому жизненно важным интересом Европы не дать Украине упасть, не предать ее, даже если Соединенные Штаты порой размышляют над такой идеей. Страны ЕС и НАТО должны твердо стоять на стороне Украины, поддерживать ее и одновременно учиться у нее.

Михаил Самусь, директор New Geopolitics Research Network

Формирование готовности стран ЕС к укреплению обороноспособности Украины происходит неритмично, но постоянно и с постепенным ростом практической плоскости этого процесса. В целом происходит эволюция восприятия Украины в сфере безопасности и обороны Европы: от нуждающегося в помощи донора до равноправного партнера, обладающего уникальным боевым опытом, у которого можно поучиться, как строить новые доктрины ведения боевых действий, вводить структурные адаптации вооруженных сил, а также получить передовые технологии.

Также важно осознание в европейских столицах необходимости построения общих боевых способностей для Европы (включая Украину) для сдерживания агрессивной России.

Создание общей системы ПРО и ПВО, обеспечение достаточного количества крылатых и баллистических ракет, строительство совместных оборонно-промышленных мощностей и даже формирование общей ядерной доктрины для Европы — все это требует скоординированного подхода как в странах ЕС, так и в Украине. Европейские программы типа SAFE уже позволяют украинским компаниям напрямую получать европейское кредитование через национальные структуры стран ЕС, а также напрямую участвовать в европейских оборонно-промышленных проектах. Однако нужны еще более быстрые и решительные изменения, чтобы окончательно приравнять украинские компании по статусу к компаниям из стран ЕС и устранить преграды для совместных проектов.

Отдельное внимание также нуждается в вопросе обеспечения субъектности украинских компаний в сфере интеллектуальной собственности при реализации совместных проектов с европейскими партнерами. Кроме того, нужны новые коммуникационные площадки для поддержки проектов между странами ЕС и Украиной, где будущие партнеры смогут получить необходимую поддержку для лучшего понимания друг друга для достижения успеха как в интересах сил обороны Украины, так и европейских армий.

Клара Линдстрем, аналитика Стокгольмского центра исследований Восточной Европы (SCEEUS)

Европейские партнеры Украины демонстрируют все большую готовность и решительность в укреплении обороноспособности Украины, при этом страны Северной Европы играют особенно активную роль. Например, Швеция, Норвегия и Дания недавно объявили об общем пакете на сумму $500 млн для предоставления Украине приоритетных американских вооружений через НАТО в рамках новой инициативы NATO Prioritised Ukraine Requirements List (PURL).

Поддержка совместного оборонного производства с Украиной становится все более распространенной моделью в странах Севера. Северные страны внедряют «датскую модель» — прямое приобретение и совместное производство вооружений с украинскими компаниями, подход, который все чаще следуют другим европейским партнерам. Подписанный в начале этого года меморандум между украинской оборонной компанией «Радионикс» и шведской Saab является примером углубленного стратегического сотрудничества в сфере совместного производства и передачи технологий.

Обязательства стран Северной Европы основываются на нескольких факторах: совместном восприятии угроз, прочных двусторонних соглашениях по безопасности и инновационных финансовых инструментах, таких как государственные гарантии Дании для компаний, инвестирующих в оборонный сектор Украины. Совместные предприятия и локализованное производство дополнительно стимулируются боевыми инновациями и новыми правовыми рамками, поощряющими инвестиции партнеров. Сохранение темпов потребует увеличения финансирования, ускорения координации между ЕС и НАТО и усиления безопасности инвестиций. Впрочем, обязательства стран Северной Европы остаются и устойчивыми, и решительными.

Михаил Гончар, президент Центра глобалистики «Стратегия XXI»

Первое, что нужно — это взаимная дебюрократизация. Многие вещи увязают в бюрократии как с европейской стороны, так и с нашей. У нас разные типы бюрократических систем. Но если европейская бюрократия работает медленно, но, в конце концов, ориентирована на результат, то результат нашей бюрократии непредсказуем. Иногда настолько, что в конце концов по тому или иному проекту ничего не будет.

Яркий пример, который мы сейчас видим, — это немецкий концерн Rheinmetall, на днях выразивший недовольство «чрезмерной украинской бюрократией», замедляющей строительство отечественного завода по производству артиллерийских снарядов. В Германии уже заработал завод, а в Украине — нет.

У Европы есть деньги, у нас — наработанные технологии, ноу-хау и полученный опыт на поле боя, позволяющий в последующих серийных выпусках тех или иных средств это учитывать. Это то, чего не хватает европейцам. Плюс себестоимость производства — у нас она значительно ниже. И это тоже оказывает серьезное влияние. С одной стороны, европейский ОПК, конечно, хочет получить финансирование для развития своего производства. С другой, при такой себестоимости они просто неконкурентны. Поэтому, конечно, целесообразнее производить у нас.

Сейчас идет попытка гармонизировать возможности обеих сторон, когда одна имеет деньги, а другая — необходимые технологии, ноу-хау и опыт использования. Считали, что это можно сделать достаточно быстро, но оказывается, что так быстро не выходит. Однако сейчас становится заметной еще одна тенденция — это попытка получить доступ к украинским производственным технологическим ноу-хау — тем технологиям, которые у нас уже наработаны, и которые дают более низкую себестоимость производства. Но потом, чтобы это производство делать где-нибудь на территории европейских стран. Это непартнерское поведение. Это часто объясняется угрозой безопасности для производителей. Но, с другой стороны, это выглядит просто как попытка воровства.

Леонид Литра, старший аналитик Центра «Новая Европа», приглашенный аналитик ECFR

За последние 40 месяцев полномасштабной войны западные партнеры Украины, особенно в ЕС, сыграли ключевую роль в том, чтобы помочь стране сдерживать российскую агрессию. США были важным поставщиком оружия, но из-за того, что решимость Вашингтона начинает ослабевать, Европа оказывается в ситуации, когда ей, возможно, придется взять на себя лидерство. Это непростая задача, но она вполне возможна, если государства ЕС максимально используют собственные запасы, нарастят производство и, где нужно, будут покупать оружие за пределами объединения.

Сейчас преданность Европы настоящая, но ее готовность неравномерна. Некоторые страны внесли значительные поставки и увеличили оборонные бюджеты. Остальные остаются более осторожными. Оборонная промышленность ЕС все еще наверстывает десятилетия недофинансирования, и хотя производство растет, оно еще не столь быстро, чтобы отвечать потребностям войны.

Чтобы Украина могла оттеснить россиян, важнейшими являются три фактора: скорость, масштаб и передовые технологии.

Украина не может добиться всех трех измерений самостоятельно — ей нужны западные средства, технологии и производственные мощности, чтобы раскрыть свой полный потенциал. Совместные производственные линии в Украине, прямые инвестиции в ее оборонный сектор и скорее одобрение экспорта могли бы существенно изменить ситуацию.

Есть и крепкая основа для этого. У Украины сейчас один из лучших в мире практических опытов современной войны, а ее оборонная промышленность является гибкой и проверенной в боях. Совместив это с европейскими ресурсами и промышленными возможностями, можно добиться масштабов производства оружия, способных действительно изменить ход войны. Вызов состоит в том, чтобы преодолеть политические колебания, беспокойство по поводу стоимости и бюрократические задержки — особенно когда сторонники России, такие как Китай, Иран и Северная Корея, действуют гораздо быстрее. Если Европа сможет перейти от медленного консенсуса к решительным действиям, это поможет не только Украине защититься, но и укрепит безопасность всего континента.