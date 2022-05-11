Алла Мазур показала реакцию россиян на возможную мобилизацию в РФ: "Нах*й эту призывную армию"

Ведущая "ТСН.Тиждень" Алла Мазур поделилась интересным видео, на котором российские мужчины реагируют на вероятную массовую мобилизацию в РФ.

На странице в Instagram Мазур запостила ролик, в котором журналист спрашивает мужчин призывного возраста, как они относятся к тому, если президент России Путин внезапно введет массовую мобилизацию, о которой все говорят в последнее время.

И реакция большинства россиян такова, что воевать ради непонятно, чего они не собираются. "Нах*й эту призывную армию. Нас отправляют если что на гибель. И мы не за свои интересы, нам это не нужно. Любому здравомыслящему человеку — не нужно. Все, кто эти Z, V ставят — пусть едут. Я считаю ненормально умирать за чужие интересы", – говорит один парень в видео.

Другой россиянин рассказал, что в российской армии служил, но ему там не понравилось – "дуристика полная" и "нет дисциплины".

Внимание! Видео содержит нецензурную лексику!

Еще один россиянин на вопрос, пойдет ли воевать с фашизмом, если будет мобилизация, ответил: "Я считаю, что для начала нужно победить фашистов здесь, а потом заниматься экспортом антифашизма".

Также россияне считают, что если власти объявят мобилизацию, то это сильно пошатнет ее статус в глазах своих граждан.

Отметим, что официальное объявление войны Украине могло бы открыть Путину дорогу к всеобщей мобилизации в России. Такой сценарий допускали военные эксперты и разведчики.

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