Ведущая и автор "ТСН. Тиждень" Алла Мазур рассказала о своей борьбе с раком и как изменилась ее жизнь после диагноза.

Тележурналистка к месяцу осведомленности о раке молочной железы дала интервью ELLE, где поделилась своим опытом. Об онкологии у ведущей стало известно в 2019 году. О начале лечения Алла Мазур объявила публично вскоре после того, как узнала диагноз. Ведущая это сделала для того, чтобы немного изменить отношение к этой болезни, чтобы рак был менее стигматизирован. Алла Мазур своим примером хотела показать, что нужно не поддаваться страху, а начинать лечиться. Кроме того, ведущая продолжала работать в прямом эфире, и чтобы в будущем не возникало немало сплетен, она сразу прояснила лечащую ситуацию и что может на время исчезнуть из прямого эфира.

Алла Мазур / Фото: elle.ua

"Во-первых, я понимала, что у меня есть силы и я хочу и дальше работать в эфире. И настанет момент, когда будет операция, и придется на время из эфира исчезнуть. Чтобы не поползли в инфопространстве разные версии, куда исчезла Алла, лучше объяснить ситуацию сразу. Во-вторых, это возможность немного повлиять и на отношение к этой болезни в обществе. Потому что рак у нас до сих пор стигматизирован. И страх рассказать о нем даже родным - многим мешает начать лечение вовремя", - делится ведущая.

Алла Мазур говорит, что после лечения стала больше ценить жизнь и стараться в каждый день приносить больше тепла и любви. Также ведущая проводит свободное время с родными. Кроме того, в знаменитости изменились приоритеты, сейчас она меньше обращает внимание на мелочи. И, конечно, Алла Мазур стала больше уделять времени себе.

Алла Мазур / Фото: пресс-служба канала "1+1"

"Я поняла, что, несмотря на все мои усилия, времени может быть мало. Поэтому самое важное — отдать его ближайшим и самым дорогим: родным. И теперь еще больше ценю каждую минуту с сыном. Когда стоишь на грани, и поймешь, что все и всех, дорогих тебе, можешь больше не увидеть, тогда особенно начинаешь ценить каждый день. Тогда более четкими становятся приоритеты, и ты меньше реагируешь на мелочи. Я не загадываю далеко вперед, знаю о существовании слова "ремиссия". Но стараюсь в каждый день, дарованный судьбой, принести больше тепла и любви. К себе, кстати, в том числе", – делится знаменитость.

Также Алла дала советы женщинам, которые сейчас переживают подобный опыт:

Если возможно – исключить эмоции. Они действительно делают слабее.

Не замалчивайте свою проблему. Родные и друзья всегда поддержат, подскажут, помогут: даже найти лучшее место и способ лечения. Составить план – и следовать за ним.

Не общаться с теми, кто начинает орать над тобой: "Ой, а за что же это тебе такое?". Реальные причины возникновения этого сбоя наука еще не установила. Зато разрабатывает эффективные препараты. Шанс на выздоровление может быть велик.

Общаться с теми, кто в вас верит и дает позитив. Присоединяйтесь к группам в Facebook: там можно найти полезную информацию и поддержку. Фонд Inspiration family поддерживает тоже.

Не терпеть боли. Вспомогательное лекарство есть, в Украине их тоже теперь проще купить. Настаивать, чтобы врач их выписал.

Баловать себя. И купить наконец-то тот яркий свитер, который раньше казался слишком ярким. Я в свое время так и поступила.

Напомним, что недавно Алла Мазур делилась, что ей помогает держаться во время войны. Также ведущая рассказывала о своем 16-летнем сыне.

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