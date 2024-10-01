Ведущая также дала советы женщинам, которые сейчас переживают подобный опыт.
Ведущая и автор "ТСН. Тиждень" Алла Мазур рассказала о своей борьбе с раком и как изменилась ее жизнь после диагноза.
Тележурналистка к месяцу осведомленности о раке молочной железы дала интервью ELLE, где поделилась своим опытом. Об онкологии у ведущей стало известно в 2019 году. О начале лечения Алла Мазур объявила публично вскоре после того, как узнала диагноз. Ведущая это сделала для того, чтобы немного изменить отношение к этой болезни, чтобы рак был менее стигматизирован. Алла Мазур своим примером хотела показать, что нужно не поддаваться страху, а начинать лечиться. Кроме того, ведущая продолжала работать в прямом эфире, и чтобы в будущем не возникало немало сплетен, она сразу прояснила лечащую ситуацию и что может на время исчезнуть из прямого эфира.
"Во-первых, я понимала, что у меня есть силы и я хочу и дальше работать в эфире. И настанет момент, когда будет операция, и придется на время из эфира исчезнуть. Чтобы не поползли в инфопространстве разные версии, куда исчезла Алла, лучше объяснить ситуацию сразу. Во-вторых, это возможность немного повлиять и на отношение к этой болезни в обществе. Потому что рак у нас до сих пор стигматизирован. И страх рассказать о нем даже родным - многим мешает начать лечение вовремя", - делится ведущая.
Алла Мазур говорит, что после лечения стала больше ценить жизнь и стараться в каждый день приносить больше тепла и любви. Также ведущая проводит свободное время с родными. Кроме того, в знаменитости изменились приоритеты, сейчас она меньше обращает внимание на мелочи. И, конечно, Алла Мазур стала больше уделять времени себе.
"Я поняла, что, несмотря на все мои усилия, времени может быть мало. Поэтому самое важное — отдать его ближайшим и самым дорогим: родным. И теперь еще больше ценю каждую минуту с сыном. Когда стоишь на грани, и поймешь, что все и всех, дорогих тебе, можешь больше не увидеть, тогда особенно начинаешь ценить каждый день. Тогда более четкими становятся приоритеты, и ты меньше реагируешь на мелочи. Я не загадываю далеко вперед, знаю о существовании слова "ремиссия". Но стараюсь в каждый день, дарованный судьбой, принести больше тепла и любви. К себе, кстати, в том числе", – делится знаменитость.
Также Алла дала советы женщинам, которые сейчас переживают подобный опыт:
- Если возможно – исключить эмоции. Они действительно делают слабее.
- Не замалчивайте свою проблему. Родные и друзья всегда поддержат, подскажут, помогут: даже найти лучшее место и способ лечения. Составить план – и следовать за ним.
- Не общаться с теми, кто начинает орать над тобой: "Ой, а за что же это тебе такое?". Реальные причины возникновения этого сбоя наука еще не установила. Зато разрабатывает эффективные препараты. Шанс на выздоровление может быть велик.
- Общаться с теми, кто в вас верит и дает позитив. Присоединяйтесь к группам в Facebook: там можно найти полезную информацию и поддержку. Фонд Inspiration family поддерживает тоже.
- Не терпеть боли. Вспомогательное лекарство есть, в Украине их тоже теперь проще купить. Настаивать, чтобы врач их выписал.
- Баловать себя. И купить наконец-то тот яркий свитер, который раньше казался слишком ярким. Я в свое время так и поступила.
Напомним, что недавно Алла Мазур делилась, что ей помогает держаться во время войны. Также ведущая рассказывала о своем 16-летнем сыне.
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