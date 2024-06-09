Алла Мазур разоблачила схему, как украинцев обворовывают на рейсе международного железнодорожного сообщения

Автор и ведущая информационно-аналитической программы "ТСН. Тиждень" Алла Мазур стала свидетелем, как на рейсе международного сообщения неизвестные люди в униформе требовали у украинских пассажиров заплатить за билет во второй раз.

Детальнее о мошеннической схеме, а также о реакции руководства Укрзализныци – Алла Мазур рассказала в своем блоге на YouTube-странице "ТСН. Тиждень".

Чтобы пересечь границу Украина-Венгрия украинцами нужно приложить немалые усилия при покупке билетов. Дело в том, что, чтобы добраться, например, в Вену, необходимо следить за началом продажи билетов на всего лишь два прицепных вагона и сделать это порой совсем нелегко.

Алла Мазур / Фото: пресс-служба канала "1+1"

"Купить электронный билет в эти два прицепных вагона на конкретную фамилию – это до сих пор целый квест, потому что как Укрзализныця ни рекламирует свою электронную не коррупционную продажу, большинство билетов, почему-то, снова оказываются в руках перекупщиков, которые потом готовы вам продать, правда, вдвое дороже ", – рассказывает Алла Мазур.

При пересечении границы Австрия-Венгрия телеведущая стала свидетелем неприятного инцидента. Как оказалось, на границе в поезд заходят неизвестные люди, часто не представившись, требуют показать именно распечатанные билеты, а когда пассажиры показывают электронные варианты, заявляют, что они недействительны и требуют приобрести новые.

"При пересечении границы, в вагон заходят, как они сами себя называют, "керовники" и начинают проверять билеты снова. Если человек вдруг забыл распечатать свой электронный билет – требуют купить его повторно у них за 80 евро. Если отказываешься – угрожают вызвать полицию. Эта практика длится уже почти год и венгерская полиция, похоже, из этого также имеет выгоду", – делится ведущая.

Алла Мазур говорит, что эти "дельцы" точно знают, что неправы в данной ситуации, поскольку только видят сопротивление – сразу отступают.

"Вывод первый: распечатывайте свои электронные билеты, куда бы вы ни ехали. Вывод второй: не молчите. Если эти люди исчезают так быстро — явно здесь дело "не чистое", — заключает Мазур.

Также ведущая поблагодарила УЗ и ее работников, которые с 24 февраля 2022 года ездят в самые горячие точки Украины, но отметила, что не понимает, почему и их, и пассажиров могут так унижать на международных железнодорожных рейсах. К сожалению, получить официальный ответ от представителей УЗ не удалось, поэтому ведущая надеется огласить эту ситуацию через свои соцсети и все же получить комментарии относительно возникшей ситуации.

Смотрите информационно-аналитическую программу "ТСН. Тиждень" в 20:00 на 1+1 Марафон и на странице программы в YouTube.

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