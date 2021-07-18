Аллергия и красные пятна на теле: в курортной Кирилловке ребенок пострадал от медуз

Аллергия и красные пятна на теле: в курортной Кирилловке ребенок пострадал от медуз

Девочка купалась в море.

В Кирилловке Запорожской области ребенок, что купался, пострадал от медуз, который немало в Азовском море.

Об этом со ссылкой на бабушку девочки сообщает ria-m.tv.

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По инормации издание, девочка искупалась в море, когда вышла на берег, то уже имела на теле красные пятна. Во время купания медуз вблизи видно не было, рассказала бабушка ребенка. Впрочем, она уверена, что именно остатки медуз спровоцировали такую реакцию организма.

Отдыхающие в Кирилловке говорят: вода в некоторых местах напоминает желеообразную массу. Именно поэтому у людей с чувствительной кожей или аллергиями на теле появляется раздражение.

Как сообщалось, Азовское побережье атакуют медузы. Сейчас, в жаркие дни, их значительно больше в море. На курортах Запорожье коммунальщики едва успевают собирать медуз на побережье, а работники пансионатов вывозят их тачками и автомобилями.

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