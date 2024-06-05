АЛЛО передает 1 миллион гривен на инклюзивный летний лагерь

АЛЛО поддерживает проведение инклюзивного лагеря, который в восьмой раз организовывает общественная организация «Відчуй», и перечисляет на эту инициативу 1 миллион гривень. Благодаря этому смогут отдохнуть 70 подростков в возрасте 11-17 лет с нарушением слуха, также к ним присоединятся дети, которых удалось вернуть с оккупированных территорий и из депортации, а еще те, кто потерял своих родителей из-за военных действий. Лагерь «Берем и делаем лето!» пройдет с 9 до 19 июня в Карпатах.

«Мы в АЛЛО стремимся, чтобы украинские дети имели счастливое детство, особенно те, кто получил травмы из-за войны войны. Мы уже не в первый раз поддерживаем детские реабилитационные проекты. И я рад, что этим летом мы можем помочь летнему отдыху для 70 детей – обеспечили для них возможность восстановить свое физическое и психическое здоровье, зарядиться энергией гор и найти новых друзей», – отметил Дмитрий Деревицкий, сооснователь маркетплейса АЛЛО.

Некоторые из детей посетят инклюзивный летний лагерь впервые, для большинства это будет долгожданный отдых. Пребывание в лагере является абсолютно бесплатным для всех детей благодаря неравнодушным меценатам и спонсорам. Такие проекты дают возможность детям и подросткам с нарушениями слуха, общающимся на языке жестов или имеющим кохлеарные импланты, а также детям, травмированным вследствие войны, отдохнуть вместе, научиться преодолевать коммуникационные барьеры и лучше социализироваться в будущем.

«Мы создаем безопасную и поддерживающую среду, в которой каждый ребенок может раскрыть свой потенциал, найти новых друзей и получить незабываемые впечатления. Этот лагерь является уникальной возможностью для наших детей наслаждаться летним отдыхом, участвовать в увлекательных мероприятиях и, самое главное, ощущать себя частью сообщества. Финансовая поддержка компании АЛЛО — это ключ для счастливого и такого ожидаемого лета для каждого из подростков, которых мы опекаем», – добавляет Людмила Пышная, сооснователь и руководитель ОО «Відчуй».

Во время летнего отдыха в безопасной и полностью инклюзивной среде подростков ожидают спортивные игры, мастер-классы, познавательные и развлекательные мероприятия. Они смогут найти себе интересное занятие по душе, развить собственный талант, наобщаться друг с другом и отдохнуть.

АЛЛО – маркетплейс национального масштаба с инновационными товарами от электроники и инструментов до игрушек и мебели, с доставкой заказов домой, на почту или в магазины в более 100 городах Украины.

allo.ua – тицяй що хочеш!

Відчуй — общественная организация, основанная Людмилой и Андреем Пышными. С 2011 года системно занимается помощью и социальной адаптацией людей с нарушениями слуха.

vidchui.org – Відчуй, щоб зрозуміти!