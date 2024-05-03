АЛЛО передала 1 миллион гривен на медицинские инновации

Маркетплейс АЛЛО передал первый миллион гривен на финансирование работы 3D-лаборатории в Superhumans Center в рамках нового благотворительного проекта "Инновации ради движения". Благодаря этим средствам уже напечатано 27 изделий (а также десятки тестовых) и изменено к лучшему качество жизни пациентов, находящихся в Центре. Они получили индивидуально смоделированные элементы протезирования или реабилитации: мягкие протезы кисти Koalaa, челюстно-лицевой имплант, муляжи для производства бионичных рук, ортезы для защиты и фиксации конечностей, накладки на протезы.

В Superhumans Center находятся воины и гражданские лица, проходящие реабилитацию и благодаря протезированию возвращающие свои супервозможности после тяжелых ранений конечностей. Индивидуально спроектированные и напечатанные ортезы фиксируют и защищают травмированные конечности пациентов.

Так, один из подопечных – Дмитрий, у которого повреждены мышцы левой руки – с ортезом пальца уже снова освоил мелкую моторику и пользуется смартфоном. Другой ортез будет защищать после операции левое предплечье Сергея, страдающего остеопорозом и готовящегося к протезированию руки. Специально напечатанные мягкие протезы кисти с механизмом фиксации необходимого положения временно помогают Виталию и Дмитрию, пока длится протезирование. Напечатанные муляжи батарей станут основой бионических протезов верхних конечностей для других пациентов – их сделали по заказу американских врачей, помогающих с изготовлением протезов. Также напечатаны накладки на протезы ног – например, Владимир уже использует такую для своего протеза Genium. А для одного из подопечных Центра смоделировали и напечатали челюстно-лицевой имплант, идеально подходящий по форме. В очереди на моделирование и 3D-печать – огромный список новых заказов на необходимые другим пациентам Центра элементы.

По условиям благотворительного проекта «Инновации ради движения», АЛЛО в течение полугода будет перечислять 100 гривень с каждой безналичной оплаты онлайн-покупок на allo.ua на медицинские инновации и 3D-принтинг, который удешевляет и ускоряет процесс реабилитации пациентов медицинского центра. Среди возможных изделий – культеприемники, ортезы, ассистивные технологии, импланты и т.д.

С конца марта и в течение апреля в АЛЛО оплачивали банковской картой такие онлайн-покупки: смартфоны, пауэрбанки, роутеры, фитнес-браслеты, текстиль для дома, умные весы, игрушки антистресс, смарт-часы, лампы, фонари, пластик для 3D-принтера и рюкзаки.

АЛЛО — маркетплейс национального масштаба с инновационными товарами от электроники и инструментов до игрушек и мебели, с доставкой заказов на дом, на почту или в магазины более чем в 100 городах Украины.

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