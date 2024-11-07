Алло профинансировала медицинскую 3D-печать для военных на 6 миллионов гривень

В течение полугода маркетплейс инновационных товаров Алло финансировал работу медицинской 3D-лаборатории в Superhumans Center: каждый месяц компания передавала 1 млн гривень для печати изделий для протезирования и реабилитации пациентов с тяжелыми травмами. При поддержке компании в рамках благотворительного проекта «Инновации ради движения» улучшено качество жизни около 360 пациентов. В целом при помощи трех разных технологий печати изготовлено более полутысячи индивидуальных изделий: около 120 накладок на протезы, более 60 ортезов, 25 анатомических моделей, 5 культеприемников и около 350 адаптивных девайсов, запчастей для протезов, реабилитационных устройств для облегчения выполнения разных активностей и движений, а также много тестовых изделий, которые помогали с созданием индивидуальных изделий для пациентов.

«Для тысяч военных и гражданских лиц протезирование и реабилитация – возможность вернуться к жизни. 6 миллионов гривень, переданных нами для 3D-лаборатории, пошли на материалы для медицинской 3D-печати. Эта технология дала возможность ускорить изготовление элементов протезирования и удешевить их стоимость без потери качества, а значит – помочь большему количеству людей», — отмечает Дмитрий Деревицкий, сооснователь маркетплейса Алло.

В 3D-лаборатории уже налажены проектирование и печать необходимых для пациентов устройств.

Накладки на протезы конечностей двух типов: косметические сетчатые, чтобы прикрыть детали протеза и придать форму конечности, и сплошные, защищающие протез в полевых условиях и способствующие его безопасному использованию. Если увидите ветерана, у которого на протезе изображены тризуб или череп, то это накладка из 3D-лаборатории.

двух типов: косметические сетчатые, чтобы прикрыть детали протеза и придать форму конечности, и сплошные, защищающие протез в полевых условиях и способствующие его безопасному использованию. Если увидите ветерана, у которого на протезе изображены тризуб или череп, то это накладка из 3D-лаборатории. Адаптивные изделия для реабилитации необходимы для разрабатывания конечностей и повышения их функциональной независимости. Адаптивные изделия побуждают пациентов к физической активности и отработке движений как до протезирования, так и после.

необходимы для разрабатывания конечностей и повышения их функциональной независимости. Адаптивные изделия побуждают пациентов к физической активности и отработке движений как до протезирования, так и после. Анатомические модели травм лица помогают в проведении операций по челюстно-лицевой хирургии нового уровня. Благодаря такой ЗD-модели врачи имеют возможность внимательно изучить травму пациента, спроєктировать реконструкцию лица и наилучшим образом подготовиться к операции.

В лаборатории также производят индивидуальные ортезы для защиты конечностей, культеприемники и т.д.

«Команда Superhumans Center внедряет самые современные технологии в протезировании и хирургии. Мы хотим, чтобы последние мировые ноу-хау были доступными для украинцев. Наше партнерство с компанией Алло в течение 6 месяцев обеспечило функционирование 3D-лаборатории: специалисты не только имели доступ к самым лучшим материалам, тренингам и программному обеспечению, а еще и учили команду и пациентов технологиям 3D-печати», – комментирует Ольга Руднева, CEO Superhumans Center.

По условиям благотворительного проекта «Инновации ради движения», маркетплейс Алло перечислял с каждой оплаты покупки банковской картой на сайте allo.ua и в мобильном приложении 100 гривень на медицинские инновации и 3D-принтинг, который удешевляет и ускоряет процесс реабилитации пациентов.

Это уже второй опыт сотрудничества Алло с Superhumans Center. По результатам обоих проектов компания собрала и перечислила 21 миллион гривень: 15 миллионов были направлены на изготовление высокотехнологичных протезов верхних и нижних конечностей для девяти пациентов Superhumans Center, а 6 миллионов – на закупку материалов для 3D-печати необходимых элементов протезов и реабилитации для каждого второго пациента, которые во время поддержки находились в Центре.