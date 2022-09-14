АЛЛО раскрасит жизнь: 5 млн гривен – на психологическую помощь украинским детям

Благотворительная акция по отчислению 5% от покупок в приложении АЛЛО длилась с 12 августа по 5 сентября 2022 года, за это время к ней присоединились десятки тысяч украинцев, совершавших мобильные покупки.

Национальный маркетплейс АЛЛО выделяет 5 млн гривен на психологическую помощь детям, пострадавшим от военных действий в Украине. Это стало возможным по результатам акции «Детям – детство. Раскрасим жизнь», а именно отчислениям компанией 5% на благотворительность с каждой покупки клиентами в мобильном приложении АЛЛО и грандиозной распродаже школьных принадлежностей в августе-сентябре.

Рюкзак Mi Casual Daypack – самый популярный товар в приложении АЛЛО

Благотворительная акция по отчислению 5% от покупок в приложении АЛЛО длилась с 12 августа по 5 сентября 2022 года, за это время к ней присоединились десятки тысяч украинцев, совершавших мобильные покупки. Как обычно, в приложении покупки делали преимущественно мужчины (75% против 25% женщин), причем их доля даже выросла на 1 п. п. во время акции. Наиболее активно накануне школьного сезона совершали покупки клиенты в возрасте 32-35 и 36-39 лет (19,3% и 16,1% соответственно).

Среди товаров, приобретенных клиентами АЛЛО в период акции, составляют в основном товары для дистанционного обучения: городские рюкзаки, фитнес-браслеты, повербанки и зарядные устройства, Wi-Fi роутеры, планшеты, наушники. Самым популярным товаром, купленным в это время через приложение АЛЛО, стал рюкзак Mi Casual Daypack черного цвета.

Тысячи детей получат психологическую помощь

5 млн гривен компания АЛЛО направит благотворительным фондам «МАМА плюс Я» и «Голоса детей», которые организуют сеансы психологической терапии, групповые занятия по арт-терапии и с психологами, праздники и развлекательные мероприятия для детей-переселенцев и пострадавших от военных действий, родители которых обращаются в фонды. Эти активности состоятся уже осенью, что улучшит состояние и настроение тысяч детей.

«Дети – будущее нашей страны, поэтому помощь им является одним из направлений нашей социальной миссии, и во время войны тоже. Компания АЛЛО не осталась в стороне того, что тысячи детей пережили бомбардировки, сидя в подвалах и укрытиях, а три миллиона детей покинули дома из-за войны – сменили свои школы и сады, разлучены с родными и друзьями, а значит, потеряли нормальное детство. Рад, что хотя спрос на товары Back to school упал, благодаря активности наших клиентов мы выделили необходимые средства. Далее наши партнеры реализуют полезные проекты по оказанию психологической поддержки детям, которые, уверен, сделают детство этих детей более красочным», – подчеркнул Дмитрий Деревицкий, председатель совета директоров ГК «АЛЛО».

Акция «Детям – детство. Раскрасим жизнь» уже не первая активность для помощи украинским детям от АЛЛО. Так, в этом году по результатам новогодней акции, а также в рамках благотворительного радиомарафона компания передала 1,3 млн гривен в помощь онкобольным детям. В настоящее время АЛЛО оперативно реагирует на запросы от военных и волонтеров и продолжает благотворительную деятельность.

Справка

АЛЛО – маркетплейс национального масштаба с товарами от электроники, косметики и инструментов до одежды и мебели, с доставкой заказов на дом, на почту или в магазины в более чем в 140 городах Украины.

allo.ua – тицяй що хочеш!

Благотворительный фонд «Голоса детей» известен с 2015 года. В течение семи лет фонд предоставляет помощь детям, пострадавшим в результате боевых действий на Востоке Украины. С самого начала полномасштабного российского вторжения в Украину в центре внимания – эвакуация семей, немедленное реагирование на гуманитарные вызовы и профессиональная психологическая помощь.

Благотворительный Фонд «МАМА плюс Я» 15 лет помогает детям-сиротам и детям, лишенным родительской заботы. С начала полномасштабной войны фонд помогает всем детям, которые пострадали от войны, а именно адресная помощь для семей и детей, программа «Здоровье» (закупка оборудования в медицинские учреждения/специальное питание и т.п.), гуманитарная помощь временно-оккупированным территориям и населенным пунктам, где продолжаются активные боевые действия, и проект «Возвращаем украденное войной детство украинским детям».