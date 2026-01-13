Альпинистка рассказала, как выжить в холодной квартире во время блекаута

Как выжить в холодном доме во время блекаутов / © РБК-Украина

При длительном отключении электроэнергии вопрос безопасности в холодном доме становится первоочередным, а использование бытовых газовых плит для обогрева может быть опасным.

Об этом сказала альпинистка, рекордсменка и мотивационная спикер Татьяна Яловчак в эфире «Киев24».

По ее словам, в сильно охлажденной квартире стоит снизить пространство, которое нужно обогревать. Одним из решений может стать установка туристической палатки или детского вигвама прямо в комнате.

«В небольшом замкнутом пространстве гораздо проще сохранить тепло — его можно буквально „удержать“ собственным дыханием», — объяснила Яловчак.

Также альпинистка советует позаботиться о возможности быстро получить горячую воду. Она пользуется туристическим оборудованием типа системы Jetboil, которая позволяет вскипятить литр воды примерно за две минуты.

Кроме того, Яловчак отметила, что современные туристические горелки при правильном использовании безопаснее, чем бытовые газовые приборы, и позволяют обеспечить себя горячими напитками без риска отравления угарным газом.

Напомним, в Киеве и области из-за российских обстрелов люди остались без электричества и отопления.

Дата публикации 21:16, 09.01.26 Количество просмотров 17 Советы и лайфхаки, как выжить в холоде и чем стоит запасаться

