ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
571
Время на прочтение
1 мин

Альпинистка рассказала, как выжить в холодной квартире во время блекаута

Украинская альпинистка Татьяна Яловчак поделилась практическими советами, как согреться в квартире во время блекаутов.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Альпинистка рассказала, как выжить в холодной квартире во время блекаута

Как выжить в холодном доме во время блекаутов / © РБК-Украина

При длительном отключении электроэнергии вопрос безопасности в холодном доме становится первоочередным, а использование бытовых газовых плит для обогрева может быть опасным.

Об этом сказала альпинистка, рекордсменка и мотивационная спикер Татьяна Яловчак в эфире «Киев24».

По ее словам, в сильно охлажденной квартире стоит снизить пространство, которое нужно обогревать. Одним из решений может стать установка туристической палатки или детского вигвама прямо в комнате.

«В небольшом замкнутом пространстве гораздо проще сохранить тепло — его можно буквально „удержать“ собственным дыханием», — объяснила Яловчак.

Также альпинистка советует позаботиться о возможности быстро получить горячую воду. Она пользуется туристическим оборудованием типа системы Jetboil, которая позволяет вскипятить литр воды примерно за две минуты.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке: КИЕВ не УСПЕЧАЕТ ВОССТАНОВЛЯТЬСЯ между УДАРАМИ! НЕсколько суток без света и тепла и новый удар

Кроме того, Яловчак отметила, что современные туристические горелки при правильном использовании безопаснее, чем бытовые газовые приборы, и позволяют обеспечить себя горячими напитками без риска отравления угарным газом.

Напомним, в Киеве и области из-за российских обстрелов люди остались без электричества и отопления.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке: В КИЕВЕ — ХОЛОДНО и ТЕМНО! ПОСЛЕДСТВИЯ ДЕЛАЕ СТРАШНЕ! КАК СОХРАНИТЬ ТЕПЛО?

Дата публикации
Количество просмотров
571
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie