Альтернатива договоренностям с Россией: Кулеба рассказал о пути экспорта зерна, который развивает Украина

Этим путем уже воспользовались два судна.

Украина заинтересована в возобновлении функционирования "зернового соглашения". При этом наше государство намерено развивать альтернативный путь экспорта агропродукции.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на совместном с французской коллегой Катрин Колонна брифинге в Париже, передает корреспондент Укринформа.

Что известно

Как подчеркнул глава МИД Украины, безусловно, мы заинтересованы в возобновлении функционирования Черноморской зерновой инициативы. В то же время, наше государство продемонстрировало, что есть альтернатива договоренностям с Россией.

"Есть безопасный морской путь, которым из украинских портов вышло два корабля. Этот путь не будет заложником российского шантажа", – отметил глава украинской дипломатии.

Он добавил, что этот путь может быть развит и укреплен. Министр отметил, что этот вопрос обсудил с главой МИД Франции.

Французская коллега в очередной раз отметила, что ее государство продолжит поддерживать Украину. Речь идет о помощи по всем направлениям: политическому, экономическому, гуманитарному, дипломатическому и военному.

"Эта поддержка не только будет продолжаться, но и будет усиливаться. Она будет продолжаться столько, сколько это потребуется для того, чтобы нанести поражение российской агрессии", – сказала она.

Напомним, в субботу, 26 августа, из порта Одессы вышло второе судно после прекращения РФ "зернового соглашения". Речь идет о балкере PRIMUS.

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