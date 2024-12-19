Альтернатива российскому газу: Украина и Польша планируют создать новый газовый хаб

Украинские подземные газовые хранилища, в сочетании с польскими LNG-терминалами, могут стать основой новой бизнес-модели.

Украина и Польша планируют создать Восточно-Европейский газовый хаб, чтобы обеспечить регион газом по альтернативным российским направлениям.

Об этом сообщило Министерство энергетики Украины.

В ведомстве заявили, что украинские подземные газовые хранилища в сочетании с польскими LNG-терминалами могут стать основой новой бизнес-модели для поставок газа в регион вместо традиционного транзита из России.

"Завершение транзита формирует начало конкуренции новых маршрутов и ресурсов, среди которых LNG, активно увеличивающий процент в общем балансе ЕС. Интеграция газовых рынков на базе имеющейся инфраструктуры, увеличение доступной межгосударственной мощности дают толчок развитию торговли и возможность заместить российский газ независимой молекулой", — заявил заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник.

Украинская сторона уже обратилась к партнерам с предложением заключить соглашения по развитию межгосударственных точек "входа-выхода" ГТС и увеличения мощностей.

"Наши прогнозы четкие. Мы ожидаем введения долгосрочных и среднесрочных процедур заключения контрактов в бизнес-механизме, подобном бизнес-моделям в США. Это поможет Украине и Польше хранить столько газа, сколько нужно для всей Восточной Европы. В этом конкретном случае эта дерегулированная и физически развитая пропускная способность между нашими правительствами поможет перенаправить ту часть природного газа, которая ранее поставлялась россиянами", — добавил Колесник.

В ведомстве напомнили, что в марте 2024 года Украина и Польша подписали Меморандум о сотрудничестве, определяющий стратегические шаги по интеграции газовых рынков, созданию гарантированных мощностей на границах и развитию транспортировки сжиженного природного газа.

Напомним, европейские лидеры обсудят с Зеленским транзит российского газа по Украине.

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