Альтернатива Telegram: в Украине может появиться государственный мессенджер
Народный депутат Ярослав Юрчишин назвал Telegram наиболее опасным мессенджером, где чаще всего ломают аккаунты и процветает мошенничество.
В Украине альтернативой для Telegram может стать государственный мессенджер на базе приложения «Дія», который будет безопасным для коммуникации.
Такое мнение высказал народный депутат Ярослав Юрчишин в интервью изданию УНИАН.
По его словам, Telegram является наиболее опасным мессенджером, где чаще всего ломают аккаунты и процветает мошенничество.
Именно по этой причине, утверждает нардеп, бизнес, который работает в оборонном секторе, использует западные аналоги, в частности Signal или Threema.
Юрчишин отметил, что украинское приложение «Дія» используют как образец во всем мире, поэтому на его основе можно сделать безопасный мессенджер для коммуникации с в бизнесе.
«Технически государство способно создать собственную сеть, но важно, чтобы ей доверяли. И если будет личный пример руководства государства, очень вероятно, что бизнес со временем будет доверять такому продукту», — сказал он.
По мнению нардепа, использование Telegram новостными каналами с многотысячной аудиторией является вопросом привычки, поэтому они вполне могут адаптироваться к переходу на WhatsApp.
«Говорить, что, Telegram является незаменимым нельзя, он удобен и привычен, но вопрос удобства и привычности нивелируется вопросом безопасности», — сказал Юрчишин.
Напомним, заместитель руководителя Офиса президента Ирина Верещук предлагает заблокировать Telegram в Украине после теракта во Львове.
В то же время военный аналитик и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак считает, что попытки ограничить работу мессенджера Telegram не остановят российские спецслужбы в поиске агентов, поскольку для вербовки могут использоваться любые цифровые платформы.