Альтернатива Telegram: в Украине может появиться государственный мессенджер

В Украине альтернативой для Telegram может стать государственный мессенджер на базе приложения «Дія», который будет безопасным для коммуникации.

Такое мнение высказал народный депутат Ярослав Юрчишин в интервью изданию УНИАН.

По его словам, Telegram является наиболее опасным мессенджером, где чаще всего ломают аккаунты и процветает мошенничество.

Именно по этой причине, утверждает нардеп, бизнес, который работает в оборонном секторе, использует западные аналоги, в частности Signal или Threema.

Юрчишин отметил, что украинское приложение «Дія» используют как образец во всем мире, поэтому на его основе можно сделать безопасный мессенджер для коммуникации с в бизнесе.

«Технически государство способно создать собственную сеть, но важно, чтобы ей доверяли. И если будет личный пример руководства государства, очень вероятно, что бизнес со временем будет доверять такому продукту», — сказал он.

По мнению нардепа, использование Telegram новостными каналами с многотысячной аудиторией является вопросом привычки, поэтому они вполне могут адаптироваться к переходу на WhatsApp.

«Говорить, что, Telegram является незаменимым нельзя, он удобен и привычен, но вопрос удобства и привычности нивелируется вопросом безопасности», — сказал Юрчишин.

Напомним, заместитель руководителя Офиса президента Ирина Верещук предлагает заблокировать Telegram в Украине после теракта во Львове.

В то же время военный аналитик и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак считает, что попытки ограничить работу мессенджера Telegram не остановят российские спецслужбы в поиске агентов, поскольку для вербовки могут использоваться любые цифровые платформы.