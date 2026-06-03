Альтернатива ядерному оружию: Буданов сказал, что может сдерживать агрессора

Руководитель ОПУ Кирилл Буданов

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Миру следует переосмыслить подходы к стратегическому сдерживанию и разработать новые форматы защиты в эпоху современных технологических вызовов. Странам, не обладающим ядерными арсеналами, необходимо искать инновационные виды вооружений для обеспечения собственной безопасности и суверенитета.

Об этом заявил руководитель ОПУ Кирилл Буданов в комментарии «Новини.LIVE» во время проходящего в Киеве международного Форума «Архитектура Безопасности».

Новая эра оборонных технологий и альтернатива «ядерке»

Буданов отметил, что современный мир стремительно входит в новый этап развития военно-промышленного комплекса, где классические методы сдерживания врага постепенно теряют свою прежнюю безальтернативность. В настоящее время международное сообщество стоит на пороге серьезных изменений в глобальном секторе безопасности. Странам, по разным причинам не имеющим ядерного статуса, больше не следует считать себя беззащитными перед большими угрозами, поскольку технологический прогресс открывает принципиально новые возможности для обороны.

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Руководитель ОПУ особо подчеркнул, что, кроме ядерного оружия, сегодня в мире уже существует или разрабатывается немало других серьезных видов вооружения. Эти высокотехнологичные системы способны играть решающую роль в защите суверенитета и сдерживании любого потенциального нападения. Поэтому государствам, стремящимся сохранить свою независимость, следует активно работать над интеграцией инноваций и искать альтернативные пути защиты.

Что заменит ядерное сдерживание в будущем

По словам Буданова, в долгосрочной перспективе архитектуры безопасности аналитики и военные должны мыслить более нестандартно. Военная мысль никогда не стоит на месте, и то, что еще несколько десятилетий назад казалось научной фантастикой, сегодня успешно внедряется на поле боя. Глобальные вызовы заставляют человечество адаптироваться и создавать оборонные системы нового поколения, которые смогут полностью нивелировать агрессивные намерения любых экспансионистских режимов.

Глава Офиса президента подчеркнул, что человеческий разум способен найти эквивалентную замену даже мощным силам сдерживания прошлого века. Он напомнил, что все известные технологические прорывы когда-то создавались с нуля благодаря научному поиску.

«Ядерное оружие тоже когда-то впервые изобрели. Возможно, со временем придумаем что-нибудь другое», — резюмировал Кирилл Буданов.

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Напомним, Буданов рассказал, что Украина готовит технологические сюрпризы для россиян на фронте. Новый технологический скачок критически необходим для сохранения эффективности дронов на поле боя, считает глава ОП.

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