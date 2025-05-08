Альтернативный законопроект Радиной об АРМА может подорвать антикоррупционные реформы - НАПК

НАПК / © УНИАН

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Предложенные в Верховной Раде изменения в законодательство относительно Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА), в частности в альтернативном правительственному проекту закона № 12374-д за авторством Анастасии Радиной, могут создать риски для антикоррупционной системы.

Об этом заявил глава НАПК Виктор Павлущик в интервью изданию Mind

"Правка о внесении изменений в процедуру мониторинга образа жизни пока отклонена - в проекте закона для второго чтения ее нет. Но, конечно, она может стать предметом дискуссий уже в зале ВР. И это может создать серьезные проблемы для реализации этой важной функции НАПК", - отметил Павлущик.

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По его словам, авторы соответствующих изменений предлагают пересмотреть три ключевых критерия, по которым осуществляется мониторинг образа жизни чиновников. В НАПК считают, что такие изменения могут усложнить или сделать невозможным выполнение одного из базовых инструментов антикоррупционного контроля.

Руководитель агентства подчеркнул, что сохранение эффективного механизма проверки образа жизни является критически важным для продолжения антикоррупционных реформ и обеспечения доверия со стороны международных партнеров.

Ранее с резкой критикой альтернативного проекта №12374-д выступили АМКУ и Офис генерального прокурора.