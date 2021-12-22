"Амбассадоры культуры": сколько украинцев уже получило "ковидную тысячу" и как тратят деньги

"Амбассадоры культуры": сколько украинцев уже получило "ковидную тысячу" и как тратят деньги

После Нового года стартует второй этап выплат "ковидной тысячи".

Тысячу гривен уже получили более 2,3 млн украинцев, которые полностью вакцинированные против коронавируса и подали соответствующую заявку в "Дії". Деньги преимущественно тратят на культурные услуги.

Об этом рассказал министр культуры Александр Ткаченко в своем Telegram.

По его данным, по состоянию на 22 декабря на получение так называемой "ковидной тысячи" из программы "еПоддержка" уже 4,5 млн украинцев подали заявки в "Дії", еще более 2,3 млн граждан уже получили деньги. В целом израсходовано более 206 млн грн.

Больше всего, по словам Ткаченко, украинцы тратят деньги на культурные услуги – кинотеатры и книжные магазины.

"Рост спроса немалый. Некоторые сайты книжных магазинов не выдержали нагрузки и работали со сбоями. Ведь количество визитов пользователей выросло втрое. В кинотеатры вернулись даже те зрители, которые воздерживались от визита в карантин. Железнодорожные билеты продаются с большой скоростью, в частности на туристические направления: Ивано-Франковск, Львов и Буковель", – добавил Ткаченко.

Глава Минкульта отметил, что участвующие в программе сферы получают толчок к заработку и развитию. Поэтому он призвал украинцев использовать программу и поддерживать любимые сферы культуры и креативные индустрии.

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"Также призываю всех украинцев, имеющих "зеленый сертификат" стать амбассадорами культуры. А тем, кто еще не имеет, напоминаю, Омикрон идет к нам. Поэтому вакцинируйтесь и приобщайтесь к культуре. P.S. Тем, кто еще не воспользовался услугой или не имеет сертификата в "Дії" паниковать не надо. После Нового года стартует второй этап выплат", — уточнил Ткаченко и призвал театры и музеи "включаться в работу".

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.

Напомним, в рамках программы "еПоддержка", по которой вакцинированные украинцы получат по тысяче гривен, граждане в возрасте от 60 смогут с января потратить средства на социальные нужды. Речь идет о покупке лекарства.

Ранее премьер Денис Шмыгаль заверил, что тысячу гривен от Зеленского получат все вакцинированные украинцы, независимо от того, когда они получали прививку.

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