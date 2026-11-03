«Америка должна заметить этот сигнал»: Зеленский о последствиях массированного обстрела и ударе по больнице

Массированная атака 3 ноября

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В ночь на 3 ноября россияне нанесли очередной масштабный удар по территории Украины, выпустив сотни ракет и беспилотников. Основной удар врага был направлен на объекты критической и энергетической инфраструктуры, что повлекло за собой массовые экстренные и аварийные обесточивания во многих регионах страны.

В результате вражеских попаданий и обстрелов гражданских объектов есть многочисленные пострадавшие и погибшие среди мирного населения. Об этом написал президент Украины Владимир Зеленский.

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Зеленский о ракетной атаке 3 ноября

«Сложный массированный удар нанесли россияне этой ночью, просчитанный, прежде всего, против критической инфраструктуры. И главная мишень — энергетика, генерация и подстанции в Одесской, Черкасской, Житомирской, Винницкой, Харьковской, Днепровской, Черновицкой, Черниговской, Ровенской областях», — пишет Зеленский.

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В результате российской атаки во многих городах уже введены аварийные и экстренные отключения электроэнергии.

«В Харькове россияне ударили прямо по городской клинической больнице. Семьдесят три человека пострадали, повреждено кардиологическое отделение, где лечились люди».

В Камышевахе Запорожской области продолжается спасательная операция. Количество погибших снова возросло. Россияне зверски убили 29 человек.

«Мои соболезнования родным и близким. Пятеро ранены. Под завалами еще люди. Работы продолжаются, насколько позволяет ситуация безопасности: есть угроза российских повторных ударов, как они всегда это подло делают», — пишет Зеленский.

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Президент сообщил, что россияне за одну ночь выпустили 289 ударных дронов, 17 баллистических и 59 крылатых ракет. Воздушная угроза продолжается.

«Очень показательно, что все это в день американских выборов в Конгресс. Россияне считают, что Америка этот сигнал не заметит. Но нужно замечать и останавливать такой террор. Нужно помогать Украине защищать небо, в противном случае Россия никогда не прекратит свои ракетные удары», — призвал Зеленский.

Президент призвал Соединенные Штаты помочь Украине остановить российский террор и построить мир.

Последствия атаки по Украине 3 ноября: фото

Атака РФ на Украину 3 ноября

Напомним, в ночь на 3 ноября российские войска совершили массированную ракетно-дроновую атаку на Черкасскую, Житомирскую и Винницкую области. Враг нанес удары по жилому сектору и критической инфраструктуре, что повлекло за собой существенные повреждения энергообъектов и обесточивание десятков тысяч абонентов.

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В Черкасской области силы ПВО сбили ракету и 29 дронов, но зафиксировано попадание в частные дома и на территорию предприятия, повреждены линии электропередачи и ранены два человека. В Житомирской области из-за удара по энергетике без света остались около 130 населенных пунктов, а в Винницкой области обесточено большинство населенных пунктов и введены графики отключений.

Кроме того, оккупанты нанесли удары по Харькову, где из-за попадания в больницу пострадали более 70 человек, и по Днепру, где в результате повреждений инфраструктуры, жилых домов, админзданий и медучреждения ранения получили по меньшей мере пять человек.

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