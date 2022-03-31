Американцы доверяют Зеленскому больше, чем Байдену, а оккупанты сбили собственный самолет: 5 главных новостей ночи

Американцы доверяют Зеленскому больше, чем Байдену, а оккупанты сбили собственный самолет: 5 главных новостей ночи

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи, которые вы могли проспать.

Пять главных новостей ночи 31 марта:

Министерство обороны США передало для Вооруженных сил Украины первую партию из шести грузов для усиления боеспособности. Украинские бойцы получат Javelin и Stinger. Читать дальше –> Переговоры с РФ, предупреждение дипломатам и призыв к "диванным экспертам": основные положения выступления Зеленского. Читать дальше –> Оккупанты штурмуют Мариуполь и обстреливают Харьков. Украинские защитники возобновили контроль над тремя населенными пунктами на Юге: Орлово, Заградовка, Кочубеевка. Читать дальше –> Президент Зеленского поддерживают 72% опрошенных граждан США — больше, чем любого другого международного лидера. Зеленский возглавил топ американского рейтинга мировых лидеров и опередил Байдена, Макрона и Шольца. Читать дальше –> Россияне в Украине случайно сбили собственный самолет и используют "вагнеровцев" как пушечное мясо. В рядах армии РФ низкий моральный дух, сложности с материально-техническим обеспечением и большие потери, сообщает британская разведка. Читать дальше –>

Напомним, что Россия загнала своих военных в радиоактивный "Рыжий лес" и они все получили облучения.