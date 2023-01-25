Американец пожертвовал Залужному миллион долларов, которые он отдал на ВСУ: продолжение истории

В 90-х годах мужчина уехал в США, где работал разработчиком программного обеспечения в компании Microsoft.

Американец украинского происхождения Григорий Степанец пожертвовал по два миллиона долларов Украинскому католическому университету и Могилянке, а еще один миллион долларов – израильской армии ЦАХАЛ. Перед этим стало известно, что Степанец передал главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному один миллион долларов, которые он отдал на нужды армии.

Об этом сообщает ZAXID.NET и "Корреспондент".

В УКУ журналистам издания ZAXID.NET проинформировали, что Григорий Степанец завещал университету 2 млн. долларов. Это для них приятная неожиданность. Узнали об этом в конце 2022 года. В университет написала юридическая компания, которая занималась распорядком наследия.

В вузе рассказали, что со Степанцем не были знакомы. Вероятно, мужчина узнал о деятельности УКУ от знакомых или со СМИ. Руководство университета выразило благодарность за "сюрприз". Решение об использовании средств в университете решает сенат – совещательный совет.

"Хотим связаться с его дочерью, чтобы больше узнать о нем, возможно, он имел свое видение использования денег. Сейчас мы работаем с разными программами, которые необходимы во время войны, ищем средства на гуманитарные программы", — отметила проректор УКУ Наталья Климовская.

Она добавила, что пожертвование Григория Степанца является самой большой среди тех, которые жертвователи завещали на университет после смерти.

Что известно о жертвователе

Григорий Степанец – американец украинского происхождения. Учился в Московском государственном университете имени Ломоносова, Мужчина свободно владел украинским, русским, немецким, итальянским и английским языками.

Работая в Москве, он подписал письмо в поддержку диссидентов. За это его уволили советские власти. Подвергся преследованиям от КГБ. В 1989 году Степанец уехал в США, где работал разработчиком программного обеспечения в компании Microsoft.

Напомним, Залужный унаследовал миллион долларов и отдал все средства на ВСУ.

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