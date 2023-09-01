Американец случайно заплыл в Украину на каяке: думал, что до сих пор в ЕС

Пограничники оштрафовали 63-летнего калифорнийца, который 57 дней путешествовал по Дунаю на каяке и случайно пришвартовался в Одесской области.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.

Мужчина пересек украинскую границу недалеко от города Рени. Иностранец сообщил, что ошибся и случайно воспринял украинский берег как зону ЕС, где нет между странами границ.

Он рассказал, что вышел на воду из Германии, прошел Австрию, Словакию, Хорватию, Венгрию, Сербию, Болгарию и Румынию. После чего планировал дойти Георгиевским устьем до Черноморского побережья — села Сфинту-Георге.

Пограничники оформили на мужчину протокол об админнарушении. Затем иностранца передадут в порядке реадмиссии румынской стороне.

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