Американо-украинский инвестиционный фонд заключает первое соглашение по минералам

Украина и США / © Reuters

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Американо-украинский инвестиционный фонд восстановления заключил первое соглашение в сфере критических минералов и одновременно договорился еще о четырех новых проектах.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на руководителя инвестиций Международной финансовой корпорации развития США (DFC) Конора Коулмана.

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Первое соглашение по минералам предусматривает инвестиции примерно на 30 млн долларов в общую инвестиционную платформу с BGV Group, основанной Геннадием Буткевичем — совладельцем сети АТБ.

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На начальном этапе платформа будет сосредоточена на горнодобывающих проектах в Украине. Речь идет, в частности, о залежях редкоземельных элементов, урана, бериллия и циркония.

Коулман отметил, что все эти ресурсы входят в американский перечень критических минералов и отвечают приоритетам администрации США.

В общей сложности портфель проектов фонда после новых договоренностей составляет около 70 млн долларов. С момента запуска фонд уже заключил шесть сделок.

Кроме минерального направления фонд инвестирует в энергетику. Два новых проекта должны усилить украинские электрические и тепловые сети на фоне атак на энергетическую инфраструктуру перед зимой.

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Один из них дополнит почти 100-миллионное финансирование DFC для ДТЭК на создание новой системы аккумуляторного хранения энергии. По оценке, она сможет снабжать резервным питанием около 600 тысяч украинских домохозяйств в течение двух часов.

Еще один проект предусматривает участие фонда в платформе когенерации тепла и электроэнергии, которая должна создавать энергетические хабы для восстановления поврежденного электро- и теплоснабжения.

Напомним, что ранее Трамп сделал заявление о членстве Украины в НАТО и редкоземельных металлах.

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