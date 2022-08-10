Американские аналитики назвали причину, почему Кремль не обвинит Украину во взрывах в Крыму

Во вторник, 9 августа, на захваченном россиянами военном аэродроме "Саки" в Новофедоровке в аннексированном Крыму прозвучала серия мощных взрывов.
Россия не обвиняет Украину в ударах по авиабазе. Ведь тогда это станет одним из свидетельств неэффективности российской системы противовоздушной обороны – как было с крейсером "Москва".
Об этом говорится в новом отчете американского Института изучения войны (ISW).
"Одновременность взрывов на двух разных объектах, вероятно, исключает официальную российскую версию случайного пожара, но не исключает ни диверсии, ни дальнобойного ракетного удара", — отмечают в ISW.
Эксперты отмечают, что Украина могла модифицировать свои ракеты "Нептун" для ударов по наземным целям. К слову, именно так поступили россияне с противокорабельными и зенитными ракетами. Впрочем, пока нет никаких доказательств, подтверждающих гипотезу о модификации ракет.
Напомним, что 9 августа на захваченном россиянами военном аэродроме "Саки" в Новофедоровке (Крым) прозвучала серия мощных взрывов.
Впоследствии появилась первая официальная реакция Украины на мощные взрывы в Крыму. В ведомстве напомнили российско-оккупационным властям "о правилах пожарной безопасности и запрете курения в неустановленных местах".
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