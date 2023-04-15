Американские аналитики сообщают об опасности для оккупированной Запорожской АЭС: что известно

Российские оккупационные войска продолжают создавать опасность для Запорожской атомной электростанции во временно захваченном Энергодаре.

Об этом идет речь в новом отчете американского Института изучения войны.

Аналитики со ссылкой на заявление директора МАГАТЭ Рафаэль Гросси пишут, что зависимость ЗАЭС от одной мощности продолжает представлять большой риск. Что больше — представители МАГАТЭ регулярно сообщают об обстрелах вблизи оккупированной атомной станции.

"8 и 12 апреля возле периметра ЗАЭС сдетонировали две мины. Российские чиновники готовятся перевести один из двух реакторов ЗАЭС, которые сейчас находятся в режиме "горячей остановки", в режим "холодной остановки", и что Каховское водохранилище на два метра выше минимально необходимого" для охлаждения ЗАЭС", — отмечают в ISW, цитируя главу МАГАТЭ.

Также Гросси сообщил, что треть первичного персонала ЗАЭС оставили, а остальные либо подписали контракты с российской государственной энергетической компанией "Росэнергоатом", либо сохранили свою работу в украинской государственной энергетической компании "Энергоатом".

Напомним, на днях у машинного зала 4-го энергоблока Запорожской АЭС раздался взрыв — сдетонировала российская мина. Оккупанты пытались "успокоить" работников и быстро скрыть следы, чтобы этого не увидели эксперты МАГАТЭ.

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