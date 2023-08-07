Американские СМИ назвали сумму помощи, которую США предоставили Украине с начала полномасштабной войны

Общий объем помощи, которую Соединенные Штаты передали Украине, уже превысил показатель в 66 миллиардов долларов.

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Об этом информирует издание The Washington Post.

Сообщается, что общий объем помощи составляет 66,2 миллиарда долларов, из которых доля военной помощи составляет $43,1 млрд. Украинской экономике США помогли на сумму $20,5 млрд. Кроме того, Вашингтон выделил Украине $2,6 млрд в качестве гуманитарной помощи.

Издание отмечает, что таким образом Украина по этому показателю опередила других союзников США, включая Израиль, Иорданию и Египет. Также издание сообщило, что по плану Маршала после второй мировой войны США выделили 150 миллиардов долларов за три года своим союзникам в Европе с поправкой на инфляцию.

Также сообщается, что объем помощи превысил стоящие компании Twitter ($44 млрд), космического телескопа James Webb ($10 млрд) и расходов на студенческие ссуды администрации президент США Джо Байдена ($39 млрд).

Напомним, ранее сообщалось, что США предоставит Украине новый пакет военной помощи на $400 миллионов долларов. В него, в частности, войдут нанодроны и ракеты для HIMARS.

Кроме того, мы ранее информировали, что Великобритания предоставит Украине пакет военной помощи на сумму около 65 млн долларов США.

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