Американские СМИ опубликовали карту расположения российских войск на границе Украины

Карта составлена на основе данных от украинских и западных чиновников, а также независимых военных аналитиков и спутниковых снимков.

Американские СМИ опубликовали карту, на которой показало расположение войск государства агрессора – России вдоль границы с Украиной.

По данным The New York Times, российские войска окружают Украину с трех сторон угрожают эскалацией конфликта с Украиной и могут открыть новый фронт, пишет УНН.

Карта составлена на основе данных от украинских и западных чиновников, а также независимых военных аналитиков и спутниковых снимков. На карте указан род войск, их численность, виды техники.

На карте газеты указано 10 основных скоплений российских войск в пределах досягаемости украинской границы. Почти все они, по данным издания, включают в себя артиллерию, тяжелую технику и танки.

По данным The New York Times, две группы войск расположены у границы с Беларусью, рядом с городами Ельня (Смоленская область) и Клинцы (Брянская область). Еще три группы расположились недалеко от российского Воронежа, отмечено на карте. Эти войска могут угрожать Киеву в случае проведения военной операции.

Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что в 200 км от российско-украинской границы находится 122 тыс. военных РФ, а в 400 км — 143,5 тыс. военных. Ситуацию у границы он назвал неспокойной.

В случае полномасштабного вторжения России в Украине приняли тайный документ — план обороны, в котором впервые подробно прописаны действия каждого института или структуры.

К слову, Украина может получить дополнительный пакет военной помощи от США: под вопросом передачи ПЗРК "Стингер".

Читайте также: