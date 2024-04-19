Американский боевик по-украински: на Прикарпатье воры в камуфляже ограбили предпринимателя на 8 млн грн

На Прикарпатье группа злоумышленников в камуфляже ограбила предпринимателя на 8 миллионов гривен.

В одном из сел Ивано-Франковского района произошло дерзкое ограбление. Группа лиц в камуфляжной форме остановила автомобиль Opel Astra и под предлогом проверки завладела сумками с деньгами на сумму более 8 миллионов гривен.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

О происшествии сообщил в полицию 21-летний прикарпатец. Он рассказал, что в одном из сел Ивано-Франковского района неизвестные остановили авто и забрали деньги, перевозимые 61-летним предпринимателем. После этого нападавшие скрылись в неизвестном направлении.

На место происшествия выехали руководство областной полиции, оперативники Управления уголовного розыска, следователи и специалисты-криминалисты Следственного управления ГУНП в Ивано-Франковской области.

Правоохранители оперативно опросили потерпевшего, проанализировали записи камер наблюдения недалеко от совершения места преступления и вскоре воров нашли.

Задержание грабителей в Ивано-Франковском районе / Фото: Национальная полиция Украины

Речь идет о четырех жителях Прикарпатья. Следствием установлено, что после совершения преступления фигуранты сожгли камуфляжную одежду, а автомобиль, на котором передвигались, утопили в Днестре. После этого злоумышленники переоделись в гражданскую одежду и сменили транспортное средство.

Вскоре правоохранители нашли и местонахождение двух фигурантов. 30-летнего и 29-летнего злоумышленников задержали в автомобиле, когда они двигались по окраине Ивано-Франковска.

Им уже сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 186 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о грабеже, совершенном в особо крупных размерах или организованной группой. Суд избрал подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей. Теперь злоумышленникам грозит до 13 лет за решеткой. Полиция Прикарпатья устанавливает местонахождение еще двух фигурантов. Следствие продолжается.

Напомним, НАБУ разоблачило организованную группу, которая пыталась завладеть 160 миллионами гривен государственных и международных средств. Эти активы были выделены для восстановления Харькова.

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