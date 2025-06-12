Американский дипломат неоднозначно оценил операцию "Паутина"

Операция «Паутина» / © ТСН

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Атаки украинских беспилотников на стратегические российские самолеты — это креативно и впечатляюще, но в то же время опасно.

Об этом заявил посол США при НАТО Мэтью Уитакер во время Брюссельского форума German Marshall Fund.

«Это было креативно. То, как это было спланировано и выполнено, было впечатляющим. Однако, когда вы пытаетесь поразить возможности ядерной страны, это всегда опасно. Никогда не знаешь, чем это закончится. С одной стороны это было круто. С другой стороны, я думаю, что это также было, знаете, немного безрассудно и немного опасно. И это меня нервирует», — отметил Уитакер.

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Однако дипломат подчеркнул, что Украина, которая переживает длительную войну, делает это для собственного выживания.

«Вот почему мы должны положить конец этой войне. Все сводится к тому, что убийства должны прекратиться. Резня должна прекратиться. Должны прекратиться ненужные потери жизней, которые происходят на поле боя с обеих сторон. Это просто должно закончиться. И я думаю, что нам нужно сделать все возможное, чтобы создать среду, которая приведет к прекращению огня и, в конце концов, к длительному миру», — добавил Уитакер.

Операция «Паутина» и реакция мира

Напомним, что 1 июня в рамках спецоперации «Паутина» Украина осуществила атаку дронами с грузовиков на четыре военных аэродрома, расположенных в глубоком тылу России. Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил о поражении 41 вражеского самолета. По данным западных аналитических центров, в частности НАТО и NBC News, точно подтверждено уничтожение не менее 10-13 самолетов.

Специальный представитель президента США Кит Келлог заявил, что масштабная атака украинских беспилотников на аэродромы стратегической авиации России 1 июня якобы повышает риск дальнейшей эскалации конфликта.

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Американский сенатор Ричард Блументаль сравнил операцию «Паутина» с ликвидацией Усамы бен Ладена, подчеркивая, что этот удар опровергает ложные представления о якобы проигрыше Украины в войне.

Высокую оценку операции предоставила израильская разведка Моссад, которую считают одной из самых эффективных в мире. По их словам, это событие стало «тревоги в эру войны с использованием дронов».

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отметил, что Россия применяла свои стратегические самолеты для ударов по мирным украинским населенным пунктам В то же время он воздержался от оценок относительно влияния операции «Паутина» на дальнейший ход войны, подчеркивая, что это не всегда полезно.

В то же время в Китае заявили, что придерживаются «четкой и последовательной» позиции относительно войны России против Украины и призывают к ее деэскалации.

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