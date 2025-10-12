Война в Украине / © Associated Press

Блокирование финансового сектора России вместе с репарационным кредитом существенно усилит позиции Украины в войне, но для этого необходимо больше политической воли и солидарности со стороны европейских государств.

Такое мнение в прямом эфире Эспрессо высказал американский дипломат Майк Карпентер, бывший заместитель помощника министра обороны США и посол Соединенных Штатов в ОБСЕ (2021-2024 годы).

«Самый благоприятный сценарий дальнейшего развития войны состоит в том, что Европа вместе с определенным участием США будет действовать совместно, чтобы усилить давление на экономику РФ. Это предполагает полное прекращение европейских закупок российских энергоносителей — нефти и газа. Для США это также означало бы отказ от импорта российского ядерного топлива», — отметил дипломат.

Он добавил, что необходимо ввести вторичные санкции против основных покупателей российской нефти и полностью заблокировать финансовый сектор России.

«В сочетании с репарационным кредитом, такие шаги могли бы значительно укрепить позиции Украины в противостоянии с Россией. Это могло бы изменить динамику войны», — подчеркнул Карпентер.

По мнению дипломата, в таком случае аура непобедимости, которую диктатор Путин пытается поддерживать, начала разрушаться. Украина получила бы возможность перейти в наступление и постепенно восстановить контроль над оккупированными территориями.

«Это оптимистический сценарий, который вполне достижим. Но его реализация потребует большей политической воли, единства и солидарности от европейских стран, чем мы наблюдали до сих пор», — подчеркнул дипломат.

В то же время Карпентер наметил и негативный сценарий развития событий.

«Есть риск, что этой зимой Путин продолжит наносить удары по критически важной инфраструктуре. Украина может столкнуться с нехваткой технологических средств защиты электростанций, энергосетей и газотранспортной системы. В результате страна может оказаться в холоде и темноте, что повлечет за собой новую волну беженцев», — предупредил он.

В то же время дипломат выразил уверенность, что такой вариант маловероятен.

«Украина, вероятнее всего, сможет рационально распределить энергетические мощности между регионами, минимизируя риск масштабных отключений. При дальнейшей поддержке Запада страна преодолеет грядущую зиму, хотя она, безусловно, будет очень сложной», — резюмировал Майк Карпентер.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом США Дональдом Трампом возможность передачи американских крылатых ракет Tomahawk.

Мы ранее информировали, что российский диктатор Путин может подумать о переговорах, если Украина продолжит уничтожать нефтеперерабатывающую отрасль и объекты военно-промышленного комплекса России.