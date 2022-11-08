Американский генерал спрогнозировал сроки освобождения всех украинских территорий: "Результат неизбежен"

Американский генерал предполагает, что бои за Херсон завершатся уже через несколько недель, а к лету следующего года Украина освободит все свои территории, включая Крым.

Бывший командующий Сухопутными силами США в Европе генерал-лейтенант Бен Годжес убежден, что уже к концу этого года ВСУ могут освободить территории, захваченные Россией после 24 февраля, а к лету 2023-го украинские защитники вернут и временно оккупированный Крым.

Об этом Годжес рассказал в интервью "Радио Свобода".

"Я думаю, что результат операций на востоке уже неизбежен. Украина достигла необратимого импульса", — говорит американский генерал-лейтенант.

Годжес говорит, что тяжелые бои до сих пор продолжаются в Бахмуте и Херсонской области, однако в Херсоне это будет продолжаться не долго — еще несколько недель, "пока украинцы не уничтожат всех россиян, которые находятся на правом берегу Днепра".

По словам генерал-лейтенанта США, начавшееся в сентябре украинское контрнаступление — это одна большая операция: с одной стороны — от Харьковщины, с другой — от Херсона.

"Левое крыло контрнаступления — это спустившаяся из Харькова операция, сейчас есть возле Донецка и двигается на Мариуполь. Другое крыло — в Херсоне. Следовательно, это правое крыло. Так что оба эти крыла сходятся в Крым. Все дороги ведут в Крым", — отметил Годжес.

Он убежден, что Крым станет для россиян непригодным для обороны, как только ВСУ начнут применять высокоточное оружие по российским авиабазам и военно-морским объектам на полуострове.

"И именно поэтому, я считаю, Украина освободит Крым к лету", — заявил американский генерал-лейтенант и добавил, что Россия потерпит поражение старомодным способом — на поле боя.

Напомним, ранее генерал в отставке Бен Годжес заявил, что сейчас основная стратегия Кремля – растянуть во времени войну против Украины. Однако, по его словам, украинские войска отведут оккупационные войска РФ к линии 23 февраля в течение двух месяцев и освободят Крым до лета 2023 года.

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