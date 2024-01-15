Американский генерал заявил, что Запад не дает Украине оружие для победы над Путиным

В частности, Украина до сих пор не получила вооружения для преимущества в воздухе.

Бывший верховный главнокомандующий Объединенными Вооруженными Силами НАТО в Европе Филипп Бридлав раскритиковал объемы и характер помощи, оказываемой странам Запада Украине.

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Об этом пишет издание Newsweek.

Он заявил, что важной составляющей для проведения маневренной войны есть преимущество в воздухе.

"Мы не дали Украине того, что ей нужно для установления преимущества в воздухе", — заявил генерал.

Он заявил, что украинских военных обеспечили некоторыми видами оружия малой дальности, а американские системы ATACMS были более старыми вариантами с кассетными боеголовками и менее мощными, чем современные версии.

"Мы не даем им (украинцам, – ред.) то, что им нужно для победы. Скорее, мы даем им достаточно, чтобы оставаться на поле боя", – считает Бридлав.

Он заявил, что эта ситуация предусматривает два варианта развития событий: "Если Запад покинет Украину, она будет отважно бороться, но погибнут еще десятки тысяч украинцев, и, в конце концов, Россия подчинит всю Украину, которая снова станет вассалом России. Если Запад решит дать Украине то, что ему нужно для победы, Украина выиграет эту войну".

Он отметил, что вся ответственность за дальнейшую судьбу Украины лежит на Республиканской партии США.

"Вопрос руководства республиканцев в палате представителей состоит в том, хотят ли они, чтобы их обвинили в том, что Россия выиграла войну? Они должны ответить на этот вопрос сейчас", — подытожил Филипп Бридлав.

Напомним, ранее сообщалось, что эксчельник подразделения по химическому оружию армии Великобритании Гемиш де Бреттон-Гордон отметил, что если Запад не вооружит Украину, через несколько лет вспыхнет война России с НАТО.

Кроме того, мы ранее информировали, что на саммите НАТО в Вашингтоне может быть принято важное решение для Украины.

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