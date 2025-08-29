ТСН в социальных сетях

Украина
324
1 мин

Американский миллиардер нацелился на украинский литий: о чем договариваются

Американский инвестор Рональд Лаудер заинтересовался крупнейшим литиевым месторождением в Украине.

Руслана Сивак
Полезные ископаемые

Полезные ископаемые / © ТСН.ua

Известный американский инвестор Рональд Лаудер, похоже, намерен инвестировать в Украину. Министр экономики Украины Алексей Соболев подтвердил, что компания TechMet, одним из инвесторов которой является Лаудер, заинтересована в разработке крупнейшего в Украине литиевого месторождения. Речь идет об участке «Добра» в Кировоградской области.

Об этом пишет УНИАН.

По словам Соболева, интерес TechMet к этому месторождению вполне логичен. Поскольку компания тесно связана с DFC (Международная финансовая корпорация развития США) — главный партнер в Фонде сотрудничества между США и Украиной, созданный в рамках соглашения о недрах. DFC является крупнейшим акционером TechMet, подтверждающим взаимную заинтересованность сторон.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак также отметил, что этот проект «очень важен» для Лаудера, и он «очень поддерживает» идею инвестирования в Украину.

Напомним, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп готовится предложить диктатору Владимиру Путину доступ к редкоземельным минералам, чтобы стимулировать его к прекращению войны в Украине.

Российские войска взяли под контроль ценное месторождение лития вблизи села Шевченко в Донецкой области, что может оказать серьезное влияние на экономические планы Украины и партнерство с Соединенными Штатами.

Также напомним, что золото всегда было символом богатства и стабильности, но сколько этого драгоценного металла еще скрывается в недрах нашей планеты? По оценкам ученых, несмотря на миллионы тонн уже добытого золота, львиная доля запасов остается недостижимой.

