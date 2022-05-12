Американский штат Миссисипи признал Хмельницкую область побратимом

Хмельницкая область получила нового побратима.
Побратимом стал американский штат Миссисипи. Отмечается, что впервые в истории штат США принял такое решение.
Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Гамалий.
"У меня уникальная новость. Штат Миссисипи признал нашу область областью-побратимом. Это впервые в истории штат США принял такое решение. Благодарен губернатору штата Миссисипи за поддержку нашей области и нашей страны в столь сложное время", — подчеркнул глава области.
К слову, недавно самый большой район Праги стал партнером Хмельницкого, а канадский город Брантфорд подружился с Каменец-Подольским.
Как сообщалось, в Одессе демонтировали пять табличек с названиями российских городов-побратимов. Коммунальщики сняли указатели с надписью Москва, Санкт-Петербург, Волгоград, Таганрог и Ростов-на-Дону. Вместо городов государства-террориста планируют добавить города, активно помогающие Одессе в военное время.
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