Американский штат Миссисипи признал Хмельницкую область побратимом

Хмельницкая область получила нового побратима.

Побратимом стал американский штат Миссисипи. Отмечается, что впервые в истории штат США принял такое решение.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Гамалий.

"У меня уникальная новость. Штат Миссисипи признал нашу область областью-побратимом. Это впервые в истории штат США принял такое решение. Благодарен губернатору штата Миссисипи за поддержку нашей области и нашей страны в столь сложное время", — подчеркнул глава области.

К слову, недавно самый большой район Праги стал партнером Хмельницкого, а канадский город Брантфорд подружился с Каменец-Подольским.

Как сообщалось, в Одессе демонтировали пять табличек с названиями российских городов-побратимов. Коммунальщики сняли указатели с надписью Москва, Санкт-Петербург, Волгоград, Таганрог и Ростов-на-Дону. Вместо городов государства-террориста планируют добавить города, активно помогающие Одессе в военное время.

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