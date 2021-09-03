Американский визит украинского президента: Зеленский посетил авиабазу Нацгвардии в Калифорнии и Стэнфордский университет

Владимир Зеленский пообщался со студентами университета.

Президент Украины Владимир Зеленский находится с официальным визитом в США. В его рамках он посетил несколько объектов.

О пребывании олодимира Зеленского в США говорится в сюжете ТСН.

Владимир Зеленский посетил авиабазу Нацгвардии в Калифорнии. Там его встретил военный оркестр, исполнивший гимны Украины и США. Президенту показали технику и тренировки армейцев — они отрабатывали десантирование с вертолета. Кроме того, в Калифорнии Зеленский встретился с руководителем компании "Эпл" Тимом Куком, с которым обсудил украинский Ай-Ти-проект "Действие-сити".

Также Владимир Зеленский побывал в Стэнфордском университете.

Там Владимир Зеленский появился в компании профессора Майкла Макфола, который является опытным политиком и бывшим послом США в Росии и специальным помощником 44-го президента Барака Обамы. Он отметил, что лидеры государств в них выступали и раньше. Президент Украины начал свою речь на английском.

"Я был здесь, мне кажется, несколько раз. В мечтах. И впервые в реальной жизни. Я — президент Украины. И из уважения к вашей стране, языку и истории я буду говорить на украинском", — сказал Владимир Зеленский.

Мероприятие проходило в формате вопросы и ответы. Зеленский отвечал с юмором, постоянно срывая смех и аплодисменты. Его в США хорошо помнят благодаря импичмента предыдущего президента США Дональда Трампа. Один из студентов — с иронией поинтересовался — после знакомства с действующим Джо Байденом — кто понравился больше.

"Мне кажется, главное, какой президент нравится вам", — ответил Зеленский.

Россиянин на английском подготовил вопрос-метафору.

"Есть такая сказка -" Убить дракона ". Там человек, который убивает дракона, со временем сам становится драконом. Вы чувствуете, что становитесь драконом? Спасибо", — сказал автор вопроса.

"Что касается убить дракона, то я напомню, что я — президент Украины 2 года. А вот у ваших знакомых ситуация сложнее. Но это внутренний выбор вашей страны", — сказал на русском Зеленский.

После выступления профессор Макфол провел президентской чете экскурсию университетом. Среди известных выпускников Стэнфорда — бывший депутат, певец Святослав Вакарчук. Вскоре в нем будет учиться бывший премьер-министр Алексей Гончарук. Выступление Зеленского Макфол оценил положительно.

"Он отвечал на вопросы очень искренне, демократично, открыто. И это уже само по себе положительный месседж американцам об Украине", — сказал Майкл Макфол, профессор Стэнфордского университета.

"Мог бы он быть вашим студентом?", — спросили журналисты.

"Я его пригласил. Мы в Стэнфорде есть программы для тех, кто работает, или уже завершил карьеру. Бывший президент Эстонии, Илвес, после 10 лет президентства, провел у нас 3 года. Поэтому мы рады будем видеть президента Зеленского, если он захочет к нам вернуться ", — отметил Макфол.

Новости мира: Зеленский посетил авиабазу Нацгвардии в Калифорнии

Авторы: Ольга Кошеленко, Максим Шинкаренко, ТСН, 1 + 1.

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