"Американский военный" обокрал украинку на 70 тысяч: как это произошло

39-летняя женщина потеряла 70 тысяч гривен после того, как познакомилась в социальной сети с мужчиной, который представился американским военным. Он рассказал, что проходит лечение в Сирии после ранения, и предложил отправить свои "личные вещи и награды" в Украину.

Об этом сообщила полиция Житомирской области.

Жертва дала свой почтовый адрес, после чего с ним связался "курьер". Он сообщил, что посылка уже на границе, но для ее получения нужно уплатить таможенные пошлины. Женщина перевела 40 тысяч гривен, но впоследствии ей сообщили, что нужна дополнительная оплата – еще 30 тысяч. Лишь когда "военный" и "курьер" исчезли, женщина поняла, что стала жертвой мошенников.

В полиции напомнили, как не попасть на "крючок" мошенников:

Будьте осторожны во время онлайн-общения.

Не пересылайте деньги незнакомым людям, особенно тем, кого вы никогда не видели в реальной жизни.

Избегайте публикации личных данных, адресов, информации об имуществе, фотографиях документов, драгоценностей и ценных вещей в соцсетях.

Напомним, мошенники обманули украинцев на 1,6 млн грн, выдавая себя за благотворительный фонд.

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