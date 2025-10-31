ВСУ / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Украинская армия продолжает удивлять мир, демонстрируя высокую боеспособность и чрезвычайную скорость адаптации, несмотря на ограниченные ресурсы. К тому же, военная тактика ВСУ существенно улучшилась с 2022 года.

Такое мнение высказал Мэтью Семпсон, бывший снайпер морской пехоты США и доброволец Международного легиона при ГУР МО для 24 канала.

«Я приятно удивлен и горжусь этим. Ошибки на войне обычно приводят к гибели людей. Украинские военные много усовершенствуются. Мне приятно видеть, как быстро идет адаптация», — отметил американский доброволец, подчеркивая, что ВСУ учится на ошибках значительно эффективнее российской армии.

Сам ветеран признался, что до полномасштабного вторжения он, как и многие в мире, верил в пропагандистский миф о «второй армии мира». Однако менее чем за месяц пребывания в Украине он понял, что это была только пустая пропаганда. Военный также отметил важность постоянной помощи, которую страны НАТО продолжают оказывать Силам обороны Украины.

