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Американский законопроект о помощи Украине и взрывам в Хмельницкой области: главные новости ночи 16 апреля 2024 года

Американский законопроект о помощи Украине и взрывам в Хмельницкой области: главные новости ночи 16 апреля 2024 года

Законопроект о помощи Украине до сих пор не принят / Фото: pixabay.com

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:

  • 4 отдельных законопроекта: спикер Джонсон представил планы помощи Украине, Израилю, Тайваню и нацбезопасности Читать далее –>
  • В Хмельницкой области были слышны взрывы — СМИ Читать далее –>
  • Оружейницу "Ржавы", из-за которой погибла украинская оператор, приговорили к 18 месяцам заключения Читать далее –>
  • Deep State обновил карту: где продвинулся враг Читать далее –>
  • Потребность Украины в средствах ПВО немедленна — Пентагон Читать далее –>

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