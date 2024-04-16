Американский законопроект о помощи Украине и взрывам в Хмельницкой области: главные новости ночи 16 апреля 2024 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:
- 4 отдельных законопроекта: спикер Джонсон представил планы помощи Украине, Израилю, Тайваню и нацбезопасности Читать далее –>
- В Хмельницкой области были слышны взрывы — СМИ Читать далее –>
- Оружейницу "Ржавы", из-за которой погибла украинская оператор, приговорили к 18 месяцам заключения Читать далее –>
- Deep State обновил карту: где продвинулся враг Читать далее –>
- Потребность Украины в средствах ПВО немедленна — Пентагон Читать далее –>
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