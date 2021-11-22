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Американское судно с катерами Island для ВМС Украины вошло в Черное море: фото

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Американское судно с катерами Island для ВМС Украины вошло в Черное море: фото

Twitter/Yörük Işık

Катера Island являются частью американского пакета помощи Украине более чем на 2,5 млрд долларов.

Сухогруз США Ocean Grand, перевозящий катера Island для ВМС Украины, вошел в Черное море.

Об этом сообщает издание "Думская" со ссылкой на данные сайта Marine Traffic.

Известно, что на борту американского сухогруза находятся два катера типа Island для ВМС Украины — "Фастов" и "Сумы". Также на борту судна находится и другая военная помощь Украине от США. Американское судно следует в Одессу.

Катера Island является частью американского пакета помощи Украине более чем на 2,5 млрд долларов. Они предназначены для усиления Военно-морских сил Украины. Катера "Сумы" и "Фастов" были загружены на Ocean Grand для перевозки по морю и отправились из Балтимора 8 ноября.

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