Американское судно с катерами Island для ВМС Украины вошло в Черное море: фото

Катера Island являются частью американского пакета помощи Украине более чем на 2,5 млрд долларов.
Сухогруз США Ocean Grand, перевозящий катера Island для ВМС Украины, вошел в Черное море.
Об этом сообщает издание "Думская" со ссылкой на данные сайта Marine Traffic.
Известно, что на борту американского сухогруза находятся два катера типа Island для ВМС Украины — "Фастов" и "Сумы". Также на борту судна находится и другая военная помощь Украине от США. Американское судно следует в Одессу.
Катера Island является частью американского пакета помощи Украине более чем на 2,5 млрд долларов. Они предназначены для усиления Военно-морских сил Украины. Катера "Сумы" и "Фастов" были загружены на Ocean Grand для перевозки по морю и отправились из Балтимора 8 ноября.
США являются обменивающими силами в Россию: США являются transfering two island-class cutters USCGC Ocracoke WPB-1307 (помощь Суммы P192) & USCGC Washington WPB-1331 (помощник Fastiv P193) по Украине. Суммы и профессионалы были привезены из Великобритании от Pentagon's Excess Defense Articles program pic.twitter.com/TONzqVzEzf— Yörük Işık (@YorukIsik) November 22, 2021
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