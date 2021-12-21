АМКУ оштрафовал три компании, связанные с Порошенко, на 280 миллионов гривен

АМКУ оштрафовал три компании, связанные с Порошенко, на 280 миллионов гривен

Антимонопольный комитет Украины оштрафовал 3 компании, которые связывают с Порошенко

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал на общую сумму 283 624 500 грн группу компаний, конечным бенефициарным владельцем которых является бывший президент Украины, народный депутат, а ныне подозреваемый в госизмене Петр Порошенко. Штраф был вынесен за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции посредством злоупотребления монопольным положением .

Об этом говорится в сообщении АМКУ.

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Отмечается, что речь идет об ООО "Интерстарч Украина", ЧАО "Днепровский КПК", ЧАО "Интерэкорн". "Штраф вынесен за два нарушения законодательства о защите экономической конкуренции посредством злоупотребления монопольным положением на общегосударственном рынке первичной реализации патоки крахмальной кукурузной и глюкозных сиропов", - отметили в Антимонопольного комитета.

По информации АМКУ, эти компании необоснованно повышали цены на патоку и сиропы в течение апреля-июня 2018, февраля-марта 2019 и в октябре 2020 года. А также устанавливали в течение 2018-2020 годов разные условия к равнозначным соглашениям с покупателями этого товара без обоснованных причин.

В ходе рассмотрения дела АМКУ пришел к выводу, что в 2018-2020 годах группа Roshen была единственным производителем патоки на территории Украины и крупнейшим и мощным участником рынка с долями 65,49% (в 2018 г.), 93,86% (в 2019 г.) и 79,75% (в 2020 г.). Единственными ее конкурентами в течение 2018-2020 годов были импортеры со сравнительно небольшими долями. Также АМКУ установил, что группа является единственным производителем крахмала кукурузного на территории Украины с долями 74,26% (в 2018 году) и 96,79% (в 2019 году).

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Комитет признал, что группа в составе ООО "Интерстарч Украина", ЧАО "Днепровский КПК", ЧАО "Интерэкорн" занимало монопольное положение на общегосударственном рынке первичной реализации патоки крахмальной кукурузной и сиропов во временных пределах 2018-2020 года.

Также выявлено, что группа компаний осуществляла ценовые исключения для отдельных кондитерских фабрик. Например, для одного из покупателей патоки в исследуемый период устанавливались эксклюзивно низкие цены. импортера) – ООО "Амилко" (Ростовская обл. РФ), а также – не допустить перехода к нему других покупателей патоки, чьи мощности расположены в восточной части Украины", — говорится в сообщении.

Комитет решил наложить такие штрафы на участников группы:

ООО "Интерстарч Украина" – 210 185 150 грн (по 105 092 575 грн за каждое нарушение),

ЧАО "Днепровский КПК" — 47 458 400 грн (по 23 729 200 за каждое нарушение),

ЧАО "Интерэкорн" – 25 980 950 грн (по 12 990 475 за каждое нарушение).

Напомним, в понедельник, 20 декабря, пятый президент Украины и действующий народный депутат от партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко получил статус подозреваемого в уголовном производстве по так называемому "угольному делу". Ему объявлено подозрение в совершении преступлений, предусмотренных ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 258-3 (содействие деятельности террористических организаций) Уголовного кодекса Украины.

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